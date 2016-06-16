Пекин, 16 июня, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Академия наук КНР опубликовала ежегодный рейтинг самых комфортных городов Китая. В список вошли 40 крупнейших городов, в том числе такие мегаполисы, как Пекин и Гуанчжоу.

shangri-la.com Циндао. КНР

Самым комфортным для жизни признан прибрежный Циндао, второе место занял Кунмин, расположенный в провинции Юньнань, замыкает тройку лидеров столица провинции Хайнань город-курорт Санья. Самыми непригодными для жизни признаны Наньчан, Харбин, Гуанчжоу и Пекин, пишет «Сина синьвэнь».

Авторы доклада рассмотрели 29 показателей, среди которых были уровень преступности, доступ к государственным услугам и образованию, социальная и экологическая обстановка, доступность общественного транспорта, уровень зарплат и пр.

Главный редактор рейтинга Чжан Вэньчжун сообщил, что составители намеренно не стали включать стоимость недвижимости в систему оценки городов, так как это могло бы исказить результаты исследования.

Самой главной проблемой современных китайских городов стала экология. Именно из-за неблагоприятной экологической обстановки Пекин занял последнее место в обновленном рейтинге. Несмотря на высокий уровень безопасности, доступность транспорта и достойную среднюю зарплату жителей, плохая экология не позволила Пекину обойти такие небольшие прибрежные города, как Вэйхай и Далянь, которые вошли в 5 лучших для жизни городов КНР.