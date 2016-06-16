Москва, 16 июня, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Brent приостановила свое снижение на выходе относительно благоприятных для нее данных от Минэнерго, однако беспокойство по поводу состояния американской экономики накрыло ее, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Впрочем, и Минэнерго не совсем порадовал.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Текущую ситуацию на рынке нефти хорошо охарактеризовали эксперты Goldman Sachs: «хрупкое восстановление». Несмотря на то, что в мае были перебои с поставками в Канаде и Нигерии, баланс спроса-предложения пока не выравнивается. Добыча в Канаде восстанавливается, члены ОПЕК наращивают объемы поставок, а недавний рост цен на нефть создает угрозу возвращения на рынок сланцевиков», — сказала Афанасьева.

По ее мнению, «есть небольшая надежда на Китай, который недавно показал восстановление объемов импорта. Возможно, это первый признак стабилизации второй по размерам экономики мира, с последующим восстановлением спроса на сырьевые активы. Однако это точно дело не одного месяца».

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«Таким образом, и рост цен на нефть и фундаментальная картина остаются очень хрупкими по свой природе, поэтому ждать резкого удорожания углеводородов пока не стоит. Нефть окажется в новой реальности — в расширенном диапазоне 48,20 — 53,00 долл./баррель. Если Brent сможет удержаться выше нижней границы в течение ближайшего дня, имеет смысл рассмотреть ее покупки с ближайшей целью на отметке 52,00», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 16 июня, мировые цены на нефть снижаются, продолжая отыгрывать данные о слабом сокращении запасов энергосырья в США по итогам минувшей недели. Так, по состоянию на 07:34 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,84% — до $48,56 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1%, до $47,53.