Екатеринбург, 16 июня, 2016, 08:38 — ИА Регнум. В Свердловской области найдены все попавшие на севере региона туристы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Урал

В 09:45 по местному времени (07:45 мск) потерявшаяся женщина сама вышла к базе. Ранее, 15 июня, были найдены мужчина и 10-летняя девочка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое туристов потерялись 12 июня. Всего в туристическую группу входили 20 человек. После подъёма на гору назад вернулись только 17.

Группа не была зарегистрирована в органах МЧС.