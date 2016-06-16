Москва, 16 июня, 2016, 08:33 — ИА Регнум. По паре USD/RUB диапазон 63,00−66,00 остается нерушимым, старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Причем с приближением к верхней границе даже несмотря на слабость нефти пара развернулась и пошла вниз.

ИА REGNUM Доллар

«Сегодня, 16 июня, рубль, скорее всего, откроет торги под небольшим давлением в связи с неблагоприятной динамикой Brent и все еще довольно стабильными позициями доллара США после заседания FOMC», — сказала Афанасьева.

Читайте также: «Пара доллар/рубль войдет в новые границы»

«Таким образом, на ближайшее время серьезных экономических катализаторов по паре не осталось, поэтому остается ждать восстановления спроса на нефть и возвращения пары к отметке 64,00, а любое утреннее падение рубля можно использовать как удачную точку входа покупками российской валюты», — полагает эксперт.

Читайте также: Банк России понизил официальные курсы евро и доллара

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 16 июня. Так, доллар США понижен на 11,5 коп. до 65,91 рубля. Евро потерял 37,3 ком. и составил 73,94 рубля. Цена нефти марки Brent упала на 0,84% — до 48,56 доллара за баррель.