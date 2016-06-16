Вашингтон, 16 июня, 2016, 08:29 — ИА Регнум.

НАТО приняло решение развернуть четыре батальона военнослужащих в странах Прибалтики и Польше. Это решение еще раз доказывает, что альянс глух к тому, как его действия воспримут в Москве. Предполагается, что этими мерами альянс хочет показать четко свою решимость поддерживать безопасность менее защищенных восточных партнеров от «агрессивных действий» России, такой подход, тем не менее, носит контрпродуктивный характер и может привести к тому, что нынешние напряженные отношения с Россией превратятся в очередную полномасштабную холодную войну, пишет Тед Гален Карпентер в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По мнению автора, размещение все большего контингента войск вблизи российских границ будет воспринято «даже разумными» гражданами России как угроза.

Данный курс нужно срочно менять, поскольку напряженность в отношениях с Москвой может перерасти и в вооруженный конфликт с ядерными последствиями. В отличие от первой холодной войны, где основная вина — считает автор — лежала на Москве, в этот раз такая спорная слава принадлежит США и их союзникам.

Западные, прежде всего американские, лидеры постоянно отказывают Москве в праве даже на ограниченную сферу влияния или безопасной зоны по своим границам. И такая позиция получает поддержку как в демократических, так и республиканских кругах. Кондолиза Райс, глава дипломатии США при Джордже Буше — младшем, а также Джон Керри, глава Государственного департамента при Бараке Обаме выступали с яростным осуждением каких-либо военных операций против «несговорчивых соседей» России и в явной форме отказали Москве в даже теоретической легитимности её сферы влияния. В случае Райс таким инцидентом стал конфликт в Грузии, для Керри этим была «аннексия» Крыма.

Как в Демократической, так и Республиканской партиях также бытует абсолютная убежденность в том, что Россия — «агрессивная держава, стремящаяся к расширению своих границ». Данная концепция хорошо продемонстрирована в докладе Республиканской партии «Достижение безопасности США посредством лидерства и свободы», в котором не представлено никаких обоснованных доводов. Без сомнения, администрация Обамы основывает свои внешнюю и оборонную политику на том же утверждении.

Но имеет ли это утверждение связь с действительностью? Как считает автор, во время холодной войны Москва преследовала мессианскую идеологию, активно расширяла свою зону влияния на отдаленные уголки мира. Сегодня нет этой идеологии, а Кремль занят такими регионами, как Восточная Европа, Центральная Азия и Черное море — то есть теми, которые играют значительную стратегическую роль для России.

Да, отмечает автор, некоторые действия Москвы носят грубый, даже жестокий характер. Это проявилось в помощи «сепаратистам» в Южной Осетии и Абхазии, затем в «аннексии» Крыма и «военной поддержке сепаратистов на Донбассе». Но нужно спросить себя, носили ли эти действия характер более жестокий, чем действия НАТО в Сербии, где от страны силой было оторвано Косово, или в случае с Турцией, которая аннексировала северную часть Кипра. И у России, подчеркивает автор, больше причин для своих действий.

Граждане США должны задать себе вопрос, когда и почему судьба Прибалтики, Грузии и Украины стала играть решающую роль в национальных интересах США. Потому что на сегодняшний день Вашингтон рассматривает их безопасность как достаточный повод, чтобы идти на военную конфронтацию — возможно, даже полномасштабную войну — с Россией. С учетом внушительного ядерного арсенала Москвы идти на это было бы просто безумием.

Не нужно забывать, что до распада Советского Союза эти страны находились под прямым контролем Москвы. И тогда это ни чуть не беспокоило Вашингтон, почему же сейчас, когда Россия ослаблена и страдает рядом проблем, США и их союзники пытаются спровоцировать конфронтацию?

Разумные великие державы уважительно относятся к зонам безопасности и влияния других великих держав. География имеет значение. Любая крупная страна воспримет с негодованием попытки других стран развернуть вооруженные силы в непосредственной близости от своих границ. Как бы отреагировал Вашингтон, если бы, например, альянс Китая и Индии заручился поддержкой стран в Карибском бассейне или Центральной Америке и развернул там военный контингент? Белый дом бы обоснованно расценил это как угрозу. Так почему граждане России не должны рассматривать действия НАТО в Прибалтике и на Черном море так же?