National Interest: НАТО должно перестать стягивать войска к границам России
Вашингтон, 16 июня, 2016, 08:29 — ИА Регнум.
НАТО приняло решение развернуть четыре батальона военнослужащих в странах Прибалтики и Польше. Это решение еще раз доказывает, что альянс глух к тому, как его действия воспримут в Москве. Предполагается, что этими мерами альянс хочет показать четко свою решимость поддерживать безопасность менее защищенных восточных партнеров от «агрессивных действий» России, такой подход, тем не менее, носит контрпродуктивный характер и может привести к тому, что нынешние напряженные отношения с Россией превратятся в очередную полномасштабную холодную войну, пишет Тед Гален Карпентер в статье для National Interest.
По мнению автора, размещение все большего контингента войск вблизи российских границ будет воспринято «даже разумными» гражданами России как угроза.
Данный курс нужно срочно менять, поскольку напряженность в отношениях с Москвой может перерасти и в вооруженный конфликт с ядерными последствиями. В отличие от первой холодной войны, где основная вина — считает автор — лежала на Москве, в этот раз такая спорная слава принадлежит США и их союзникам.
Западные, прежде всего американские, лидеры постоянно отказывают Москве в праве даже на ограниченную сферу влияния или безопасной зоны по своим границам. И такая позиция получает поддержку как в демократических, так и республиканских кругах. Кондолиза Райс, глава дипломатии США при Джордже Буше — младшем, а также Джон Керри, глава Государственного департамента при Бараке Обаме выступали с яростным осуждением каких-либо военных операций против «несговорчивых соседей» России и в явной форме отказали Москве в даже теоретической легитимности её сферы влияния. В случае Райс таким инцидентом стал конфликт в Грузии, для Керри этим была «аннексия» Крыма.
Как в Демократической, так и Республиканской партиях также бытует абсолютная убежденность в том, что Россия — «агрессивная держава, стремящаяся к расширению своих границ». Данная концепция хорошо продемонстрирована в докладе Республиканской партии «Достижение безопасности США посредством лидерства и свободы», в котором не представлено никаких обоснованных доводов. Без сомнения, администрация Обамы основывает свои внешнюю и оборонную политику на том же утверждении.
Но имеет ли это утверждение связь с действительностью? Как считает автор, во время холодной войны Москва преследовала мессианскую идеологию, активно расширяла свою зону влияния на отдаленные уголки мира. Сегодня нет этой идеологии, а Кремль занят такими регионами, как Восточная Европа, Центральная Азия и Черное море — то есть теми, которые играют значительную стратегическую роль для России.
Да, отмечает автор, некоторые действия Москвы носят грубый, даже жестокий характер. Это проявилось в помощи «сепаратистам» в Южной Осетии и Абхазии, затем в «аннексии» Крыма и «военной поддержке сепаратистов на Донбассе». Но нужно спросить себя, носили ли эти действия характер более жестокий, чем действия НАТО в Сербии, где от страны силой было оторвано Косово, или в случае с Турцией, которая аннексировала северную часть Кипра. И у России, подчеркивает автор, больше причин для своих действий.
Граждане США должны задать себе вопрос, когда и почему судьба Прибалтики, Грузии и Украины стала играть решающую роль в национальных интересах США. Потому что на сегодняшний день Вашингтон рассматривает их безопасность как достаточный повод, чтобы идти на военную конфронтацию — возможно, даже полномасштабную войну — с Россией. С учетом внушительного ядерного арсенала Москвы идти на это было бы просто безумием.
Не нужно забывать, что до распада Советского Союза эти страны находились под прямым контролем Москвы. И тогда это ни чуть не беспокоило Вашингтон, почему же сейчас, когда Россия ослаблена и страдает рядом проблем, США и их союзники пытаются спровоцировать конфронтацию?
Разумные великие державы уважительно относятся к зонам безопасности и влияния других великих держав. География имеет значение. Любая крупная страна воспримет с негодованием попытки других стран развернуть вооруженные силы в непосредственной близости от своих границ. Как бы отреагировал Вашингтон, если бы, например, альянс Китая и Индии заручился поддержкой стран в Карибском бассейне или Центральной Америке и развернул там военный контингент? Белый дом бы обоснованно расценил это как угрозу. Так почему граждане России не должны рассматривать действия НАТО в Прибалтике и на Черном море так же?