Ростов-на-Дону, 16 июня, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Компенсировать оплату взносов на капитальный ремонт пенсионерам в Ростовской области начнут с 1 июля текущего года. Отметим, что региональный закон был принят в апреле, но к реализации приступают только сейчас. Как проинформировали ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона, для того, чтобы получить субсидию, нужно обратиться в органы соцзащиты.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Многоквартирные дома

Отметим, что на такой вид льгот смогут рассчитывать одиноко проживающие граждане старше 70 лет. Так, пожилые люди в возрасте от 70 до 80 лет могут рассчитывать на компенсацию в размере 50% от суммы взноса, лица старше 80 лет получать субвенции в 100%-ом объеме. Перерасчет будет произведен с 1 января 2016 года. В правительстве особо подчеркнули, что предоставление льгот не означает освобождение от оплаты взносов. Только после того, как деньги на данные цели поступят на счет, можно рассчитывать на субвенции.

Напомним, что законопроект о предоставлении льгот пенсионерам был принят в апреле. Согласно прописанным правилам, пожилые люди должны быть неработающими и одиноко проживающими, либо живущими в семье из неработающих пенсионеров.

Размер компенсации будет рассчитан исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт (в 2016 году составляет 6,4 рубля за 1 кв. метр) и размера регионального стандарта нормативной площади жилья, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ.

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