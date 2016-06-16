Оренбург, 16 июня, 2016, 08:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области за три месяца до выборов в Законодательное собрание шестого созыва затишье. Поутихли внутрипартийные разборки либерал-демократов. Коммунисты пошли в народ, отказавшись от публичных акций. Эсеры в своем традиционном состоянии — оппозиции власти. «Единая Россия» после праймериз взяла паузу. О своем намерении участвовать в выборах заявили «Яблоко», «Патриоты России», «Партия роста», но активных публичных действий не предпринимают.

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«Единая Россия» и праймериз

На территории Оренбургской области 22 мая в предварительном голосовании приняло участие 100 тысяч человек. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Оренбуржья Игорь Сухарев отметил, что проведен масштабный опрос, в результатах которого не стоит сомневаться. 27 мая федеральный оргкомитет озвучил окончательные результаты предварительного голосования по определению кандидатур на выборах депутатов Госдумы. По партийному списку определены три лидера: Роман Романенко, Татьяна Шукурова и Владимир Данильчук. В одномандатных округах победителями признаны: — Юрий Мищеряков — по 142 Оренбургскому округу, Игорь Сухарев — по 143 Бугурусланскому округу Виктор Заварзин — по 144 Орскому округу. Вопрос о выдвижении кандидатов федерального уровня будет решен на втором этапе XV съезда партии.

Что касается уровня областного парламента, по словам лидера единороссов, большинство участников — действующих депутатов — подтвердило свой уровень доверия населения. Из 48 победителей праймериз 18 являются действующими депутатами Законодательного собрания, 14 — депутатами муниципальных образований области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиция выразила негативное отношение к внутрипартийному голосованию «Единой России», отметив, что эта процедура заимствована у Запада, а также вносит сумятицу в головы избирателей накануне реальных выборов. Вместе с тем первый секретарь обкома КПРФ, лидер фракции коммунистов в Заксобрании региона Владимир Новиков признал праймериз сильным агитационном ходом конкурентов.

Добавим, что за три месяца до выборов в Госдуму и Законодательное собрание оренбургские единороссы не замечены в громких скандалах.

Стоит отметить, что до проведения праймериз известный политик и руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Оренбургской области Владимир Киданов заявил об уходе из политики и решении посвятить себя семье.

Эсеры: жизнь в борьбе

Партотделение «Справедливой России» в Оренбуржье — это, по большому счету, яркая фигура Владимира Фролова, который является руководителем оренбургских эсеров и лидером фракции в Законодательном собрании. Жизнь отделения (вне зависимости от того, ожидаются выборы или нет) проходит в борьбе. Местное отделение «Справедливой России» часто выступает инициаторов публичных акций протеста. Например, с весны 2016 года партия ведет настойчиво тему ежемесячной денежной компенсации (ЕДК).

В течение марта и апреля 2016 года в городе Оренбурге проведено пять массовых акций протеста. В мае администрация Оренбурга отказала эсерам в проведении митинга и шествия, объяснив, что на 14 июня запланирована ярмарка молодежных социальных проектов и социальных инициатив молодёжного форума, организованного Молодежной общественной организацией «Российские студенческие отряды». 6 июня эсеры вновь направили заявку на проведение публичного мероприятия 21 июня. По мнению Фролова, нынешняя власть боится народного протеста, поскольку цель акции — публичное выражение общественного мнения, направленного на недопустимость уменьшения социальных выплат и гарантий жителям Оренбургской области.

Все эти акции, направленные на соцзащиту населения, как ранее заявил корреспонденту ИА REGNUM лидер оренбургских эсеров Владимир Фролов, не являются частью предвыборной кампании.

КПРФ: уход во дворы и скандал с использованием имени «Бессмертного полка»

Отделение КПРФ посчитало неэффективным для себя участие в публичных акциях протеста, поскольку, как признался первый секретарь обкома и лидер фракции коммунистов в Заксобрании Оренбургской области Владимир Новиков, они малочисленны. Поэтому партия решила идти во дворы. Стоит отметить, что эсеры выступили инициатором акции протеста против сокращения ЕДК в июне, и отделение КПРФ также собиралось в мероприятии участвовать.

Как пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM свою позицию Новиков: «Не могли отказаться от согласованных действий». Напомним, что три оппозиционно настроенных отделения партий КПРФ, ЛДПР и эсеров с весны совместно проводят подобные акции. Вместе с тем Новиков подчеркнул, что коммунисты предчувствовали бумажную волокиту и отказы чиновников. «Мы выбрали для себя предвыборную тактику. Нам не нужно бумажное «бодание». Мы пойдем во дворы».

Кроме того, оренбургское отделение КПРФ оскандалилось в связи с использованием имени «Бессмертный полк». Региональный координатор всероссийской акции Татьяна Богатенкова обвинила организаторов акции по посадке аллеи «Бессмертный полк» в попытке использовать имя проекта в корыстных коммерческих и политических целях.

ЛДПР: внутрипартийный конфликт

Оренбургское отделение либерал-демократов подходит к выборам в разбитом состоянии. Внутрипартийный конфликт привел к тому, что, по словам лидера фракции ЛДПР в Заксобрании Андрей Рейзлера, ряды партии покинули 500 человек. В самой фракции из четырех депутатов трое сдали партбилет, в том числе и лидер депутатского объединения. Более того, Рейзлер принял участие в праймериз «Единой России».

Причиной массового выхода из отделения стала личность депутата Госдумы, представляющего интересы Оренбуржья, Сергея Катасонова. Об этом заявили бывшие активисты ЛДПР, сдавшие партбилеты.

Сам Катасонов процесс выхода из партии ранее назвал самоочищением партобъединения. В правовом управлении регионального отделения ЛДПР подчеркнули, что ключевой фигурой на выборах станет депутат Госдумы Сергей Катасонов.

Доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова считает, что внутрипартийные дрязги на голосование за ЛДПР на выборах в Госдуму влияния не окажут. «У нас в стране, и в регионе в частности, голосуют за лидеров», — сказала она и предположила, что Катасонов ведет себя уверенно, потому что чувствует за собой большую поддержку центра.

Политолог Булат Калмантаев считает, что из-за внутреннего скандала ЛДПР сдаст свои позиции. Выход лидеров из партии отрицательно скажется на рейтинге партии.

Отделения «Партии роста», «Патриотов России» и «Яблока»: без активной публичности

В Оренбурге в 2016 году появилось отделение «Партии роста». Возглавил его уполномоченный по правам предпринимателей Виктор Коршунов. Добавим, что до вступления в новую партию Виктор Коршунов являлся членом «Единой России». По его словам, бывшие коллеги по политическому цеху поняли его и поддержали. В стране создан аппарат бизнес-омбудсменов. Анализируя ситуацию, правозащитники пришли к выводу, что не хватает лоббирующего звена в законодательных органах.

Участвовать в выборах в Законодательное собрание и Госдуму намерено и региональное отдаление «Патриотов России». Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM лидер местного отделения Рушания Аббасова, в июле начнется сбор подписей избирателей. Уже сформирована пятерка кандидатов, которые примут участие в выборах депутатов в Госдуму. Возглавит группу лидер оренбургских «Патриотов России». Аббасова выразила надежду, что в Законодательном собрании партийцы возьмут хотя бы два мандата.

Напомним, что в областном парламенте пятого созыва не представлена партия «Патриоты России», 13 марта 2011 года за неё проголосовало слишком мало избирателей (1,69%). Добавим, что ранее фракцию «Патриотов России» представляли три депутата.

Отделение «Яблоко» имеет право идти на выборы без сбора подписей. Этой льготой партия намерена воспользоваться. региональное отделение партии «Яблоко» намерено участвовать в выборах в Законодательное собрание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель отделения партии Вячеслав Дюндин. Он отметил, что сейчас ведется техническая работа, составление списка и сбор документов от потенциальных кандидатов. Пока партия не озвучивает тройку лидеров своего партсписка. Добавим, на начало апреля 2016 года в местном отделении насчитывалось около 100 членов.

Ни «Партия роста», ни «Патриоты России», ни «Яблоко» о себе пока яркими действиями не заявили.

Расклад политических сил в регионе

Свои силы во время праймериз опробовала партия «Единая Россия». В настоящее время у нее самые большие шансы и значительные силы для участия и победы в предстоящих сентябрьских выборах.

Напомним, что в сентябре 2016 года на территории Оренбургской области пройдут выборы депутатов Законодательного собрания и Госдумы. Примечательно, что в Оренбурге и еще 10 районных центрах рейтинг оппозиционно настроенных партий упал от 3 до 15%. Стабильное положение только у «Единой России». На востоке ситуация иная — там оппозиция посильнее, а рейтинг единороссов ниже, чем в Оренбурге и 10 райцентрах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.

Она считает, что победители сентябрьских выборов в Заксобрание расположатся в следующем порядке: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». По мнению политолога, маловероятны шансы у отделения «Партия роста», а у «Патриотов России» выигрышная позиция на востоке региона и в Оренбурге, у «Яблока» шансы невелики. Если партия наберет 3% голосов, то будет настоящей победой: сохраниться госфинансирование.

В целом Шешукова отметила затишье на территории региона: «Все замерли в ожидании съездов, где утвердят кандидатов. Пока же идет сложная подковерная борьба, незаметная населению. После съезда появится ясность, и кандидаты начнут активизироваться и заявлять публично о себе».

Политолог, доцент кафедры связей с общественностью и журналистики Булат Калмантаев считает, что единороссы заработали плюсы тем, что праймериз прошел гладко, без скандалов, даже политические конкуренты «Единой России» не смогли ничего конкретного добавить в свой перечень претензий: «Но импульс от успешного движения единороссов для собственной активизации ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» все же извлекли. Однако новые пункты и свежие ноты в актуальную политическую повестку дня им пока внести не удается: на митинги приходит все меньше людей, коммуникация с избирателями то тут, то там дает сбои. А тут уже местные лидеры КПРФ вовсю заявили, что отказываются от прежней практики совместных акций, согласования мероприятий и поддержки кандидатур с политпартнерами, то есть ЛДПР и «Справедливой Россией».

По словам Калматаева, внешне активную предвыборную игру ведут спаведливороссы и местный актив ЛДПР, но она лишена внутренней энергетики, убедительной силы и это люди чувствуют. Чувствуют это и лидеры данных партий и действуют по принципу «требуй максимума — получишь необходимое». Необходимое, в данном случае, процент избирательских голосов для прохождения в парламенты.

«Таким образом, три из четырех парламентских партий в Оренбургской области создают необходимые, но, возможно, еще недостаточные условия для прорыва за «проходной барьер» для партий, которые еще не имеют парламентских мандатов. Речь, прежде всего, о партии «Родина» и «Патриотах России». У кого нет шансов получить достаточно оренбургских голосов для мандатов, так это «Парнас», «Яблоко» и «Партия роста». Естественно, причиной тому вовсе не жители степной области», — считает политолог.

Бюджет избирательной кампании в Оренбуржье — 115 млн рублей

В Оренбургской области из регионального бюджета на выборы депутатов законодательного собрания выделят 115 млн рублей. Во время выборов в сентябре 2016 года в Оренбуржье планируется использовать на избирательных участках 93 КОИБа, еще шесть КОИБов останутся в резерве.

Выборы депутатов Законодательного собрания Оренбургской области в 2016 году пройдут по новой системе: 35 депутатов изберут по одномандатным избирательным округам, а ещё 12 — по областному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за партсписки. Число так называемых списочников сократится в два раза (с 24 до 12), а число одномандатников увеличится с 23 до 35.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области 4 декабря 2011 года на выборах депутатов в Госдуму РФ проголосовало 51,17% избирателей. По количеству голосов избирателей в регионе лидировала партия «Единая Россия» — 34,89%. КПРФ набрала 26,18% голосов, ЛДПР — 16,90%, «Справедливая Россия» — 16,79%, «Яблоко» — 2,36%, «Патриоты России» — 1,05% и «Правое дело» — 0,45%. В настоящее время интересы региона в парламенте представляют шесть депутатов: редактор газеты «Советская Россия» Валентин Чикин (КПРФ), эсер Сергей Петров, Максим Щепинов и Сергей Катасонов (ЛДПР), Елена Николаева и Виктор Заварзин («Единая Россия»).