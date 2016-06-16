Волгоград, 16 июня, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Международный аэропорт Волгограда хотят переименовать. Выбрать новое название воздушной гавани, которая уже через два года будет принимать болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, предложили горожанам и всем неравнодушным на сайте аэропорта, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Аэропорт Волгограда

Выбрать посетители интернет-ресурса могут из 15 вариантов: Сталинград, Царицын, аэропорт имени Алексея Маресьева, Волга, Победа, аэропорт имени Георгия Жукова, Родина или Родина-порт, Туманный или Туман, аэропорт имени Александры Пахмутовой. Также воздушная гавань может получить название Gloria, Степной, Триумф, аэропорт имени Василия Чуйкова, Славный или Радужный.

Принять участие в выборе нового наиболее подходящего названия аэропорта предложено всем желающим.

«Уважаемы посетители сайта! Международный аэропорт Волгоград стоит на пороге больших перемен. Продолжается строительство аэропортового комплекса. Новая воздушная гавань станет одним из символов Волгоградской области, поэтому сегодня важно определить ее будущее название», — говорится в сообщении.

Напомним, идея сменить название волгоградского аэропорта у его представителей появились еще в начале мая этого года.

Между тем, у волгоградцев многие предложенные названия вызвали недоумение и сарказм. Так, Gloria у них вызвала ассоциацию с мультяшной бегемотихой из «Мадагаскара», да и иностранное название для аэропорта города-героя выглядит неуместно.

«А вообще че за бред! Аэропорт «Глория»! У нас город-Герой! По мне так имени Маресьева хорошо было бы. Чемпионат пройдет никто и не вспомнит из приезжих иностранцев, что за название, а нам останется», — пишет Екатерина Д.

«Я все же считаю, что название должно хоть коим то образом быть связано с Победой. Сталинград, очень даже подходящее название… Под этим именем наш город известен всему миру, пусть гости города с первых минут своего прилета вспоминают о героическом прошлом города», — считает Артем В.

Задаются волгоградцы и вопросом о том, кто же из «умников» вообще придумал такие названия. Предлагают пользователи соцсети и свои наименования: «Залетный», «Бочарово» «7 ветров», «Роза ветров», «Тихая Гавань».

Отметим, что статистика голосования на сайте не отражается. После выбора предпочитаемого варианта появляется надпись: «Уважаемы посетители сайта! Спасибо за Ваш голос».

Как уточнили в аэропорте, выбор нового имени обновленного аэропорта пройдет в два этапа. В начале мая сообщалось, что на электронный адрес воздушной гавани необходимо было до 30 мая 2016 года прислать вариант названия и краткое обоснование того, почему именно так должен называться аэропорт Волгограда. Наиболее популярные и интересные варианты должны были быть выведены на голосование, которое продлится до 30 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в международном аэропорту Волгограда проходят масштабные работы по реконструкции. 8 мая в тестовом режиме был запущен новый терминал международных воздушных линий. Это событие ознаменовало окончание строительных работ. Площадь нового терминала международных воздушных линий составляет 10 тыс. кв. метров. За час он способен принять до 300 человек. Строительство было начато в июне 2014 года, а ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал текущего года.