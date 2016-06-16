Атланта, США, 16 июня, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что вооружённые силы России находятся в существенно лучшем состоянии, чем американские. Президент России Владимир Путин занимался и занимается развитием ядерной отрасли, а Соединённые Штаты этого не делали. Об этом Трамп сообщил в ходе своего выступления городе Атланта (штат Джорджия, США), передаёт телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Честно говоря, Путин укреплял их военные силы снова, и снова, и снова. Их военные силы гораздо сильнее. Он занимается ядерным оружием, а мы — ничем», — сказал Трамп.

Миллиардер также отметил, что ядерное окружение США нуждается в модернизации: оно старое и изношенное, в то время как в России используются новейшие разработки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня Трамп заявил, что ради встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном он не поехал бы в Пхеньян. Но если он будет избран президентом, то примет северокорейского лидера в Вашингтоне.

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