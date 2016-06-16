Томск, 16 июня, 2016, 07:37 — ИА Регнум. В Томской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, принадлежащий ОАО «Сибирь Авиа». Об этом, как передают Вести.Ru, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

elmicrolector.org Посадка вертолета

ЧП произошло в четверг, 16 июня, в Парабельском районе. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«В 15−20 км от населенного пункта Кедровый совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, принадлежащий ОАО «Сибирь-Авиа», — говорится в сообщении. — Экипаж — 4 человека».

Причины инцидента пока неизвестны.