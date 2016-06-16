Мадрид, 16 июня, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Бывший полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев перешел в футбольный клуб «Вильярреал», сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

villarrealcf.es Денис Черышев (слева) переходит в новую команду

Новый контракт спортсмена заключен на пять лет. Испанские СМИ сообщают, что трансфер полузащитника обошелся «Вильярреалу» в 7 млн евро, хотя официальной информации по этому вопросу нет.

25-летний Денис Черышев является воспитанником «Реала», за его основную команду он впервые сыграл в сезоне 2012−2013 годов. За «Вильярреал» полузащитник уже выступал, это было в 2014—2015 годах. Тогда он сыграл в 40 матчах клуба, забил семь мячей и сделал 10 голевых передач. Минувший сезон Черышев провел на правах аренды в «Валенсии», но из-за травмы участвовал лишь в семи матчах, в которых забил три гола.

На прощание «Реал» на официальном сайте поблагодарил игрока за самоотверженность и профессионализм и пожелал ему всего наилучшего в новой главе его карьеры.