Благовещенск, 16 июня, 2016, 06:54 — ИА Регнум. В социальных сетях появились фотографии двух девочек-подростков, сделавших оскорбительные снимки на фоне памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны в селе Владимировка Благовещенского района Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pikabu.ru Подростки осквернили памятник

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На первом снимке девушки целуются на фоне монумента, на втором показывают в сторону памятника неприличные жесты. Снимки были опубликованы в одном из пабликов соцсети Вконтакте.

Пользователи одного из молодежных порталов сумели найти аккаунты обеих девочек Вконтакте. Несмотря на то, что обе странички были удалены, на портале выложены имена и фамилии подростков с призывом собирать информацию о случившемся.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Амурской области, сейчас изучаются данные о происшествии, решается вопрос о проведении проверки в отношении девочек.

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Напомним, в начале июня в Кемерове нашли подростков, которые выложили в интернет видео, где они под гимн Российской Федерации жарят сосиски на Вечном огне у памятника героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Свои действия они объяснили стремлением повысить рейтинг видеоблога. Полиция ведет проверку.

Вместе с тем, в мае в Ростове-на-Дону полицейские не нашли криминала в снимке восьмиклассников, массово вскинувших руки в нацистском приветствии. Дети объяснили, что играли в игру, смысл которой заключается в том, что любой человек из компании внезапно должен крикнуть «покажи, где солнце», а остальные — быстро выполнить команду.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2016 года, в День Победы вандалы надругались над памятником погибшим в Сирии героям России Олегу Пешкову и Александру Позыничу. Мемориал двум бойцам находится возле села Возжаевка на федеральной трассе Чита — Хабаровск. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».