Пекин, 16 июня, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Китайские СМИ распространили новость о том, что первый ближнемагистральный пассажирский самолет Китая СОМАС С919 совершит первый тестовый полет уже во второй половине 2016 г.

srbijadanas.com СОМАС С919

Летные испытания, в ходе которых будут тестироваться все узлы и агрегаты самого современного китайского авиалайнера, должны завершиться в 2017 г. В случае, если проблем не возникнет, то самолет будет введен в эксплуатацию уже в конце 2017 г. В настоящий момент на авиапредприятие СОМАС поступили заявки от нескольких десятков заказчиков, в том числе зарубежных, пишет «Наньцзао жибао».

СОМАС С919 был впервые представлен публике в ноябре 2015 г. Китай позиционирует С919 как главного конкурента европеского Airbus A320 и американского Boeing 737. По словам представителя СОМАС, к настоящему моменту поступили предзаказы на 517 ед.

Максимальная пассажировместимость нового лайнера составляет 174 человека. Самолет способен преодолеть более 5,5 тыс. км на высоте 12 тыс. метров при крейсерской скорости в 834 км/ч.