Москва, 16 июня, 2016, 05:47 — ИА Регнум. ЦБ РФ и Росфинмониторинг разрабатывают нормативные акты, согласно которым банки смогут получать от регулятора черные списки клиентов, которыми ранее было отказано в проведении банковских операций, пишет газета «Известия».

cont.ws Банк России

По данным издания, ЦБ РФ будет передавать в поднадзорные организации данные о недобросовестных клиентах, полученные от Росфинмониторинга. В свою очередь Росфинмониторинг получает их от участников финансового рынка — банков и некредитных финансовых организаций (ломбардов, брокеров, микрофинансовых организаций и др).

Эксперты считают, что эта мера поможет бороться с миграцией подозрительных клиентов в крупнейшие банки. Отмечается, что такие действия недобросовестных клиентов в кризис только усилились.

Информация о клиентах будет включать: сведения об организации, которая отказала клиенту в проведении трансакции или расторгла с ним договор, дата принятия решения об отказе, информация о клиенте, говорится в проекте положений. Данные будут зашифрованы.