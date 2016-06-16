Пекин, 16 июня, 2016, 05:35 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии в Китае в мае увеличилось на 2,1%. За прошедший месяц КНР потребила 473 млрд кВт/ч. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Национальной энергетической администрации Китая.

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По данным главного энергетического органа КНР, за первые 5 месяцев с начала года потребление электроэнергии увеличилось на 2,7% по сравнению с 2015 г. и составило 2,28 трл кВт/ч, пишет «Чжунго жибао».

Потребление электроэнергии в секторе услуг и сельском хозяйстве выросло на 9,6%, промышленный сектор продемонстрировал рост в 0,4%. Данные показатели сигнализируют о том, что в настоящий момент происходит перестроение национальной модели экономики Китая. Кроме того, увеличение энергопотребления свидетельствует о ускорении темпов восстановления экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 г. потребление электроэнергии в Китае в апреле выросло на 1,9% и составило 456,9 млрд кВт/ч.