Петропавловск-Камчатский, 16 июня, 2016, 05:10 — ИА Регнум. На Камчатке с начала главной — лососевой путины года, рыбаки уже выловили 5 346 тысяч тонн, в то время как по всему Дальнему Востоку общий объем вылова составил 5 348 тысяч тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росрыболовстве после первого заседания штаба лососевой путины.

poembook.ru Нерест лосося

Читайте также: Браконьерскую рыбу на Камчатке продают от 400 до 1800 рублей за кг

В Чукотском автономном округе добыто 1,4 тонны, в Сахалинской области — чуть более 1 тонны. Массовые подходы тихоокеанских лососей к побережьям Магаданской области, Хабаровского края и Приморья пока не зафиксированы и ожидаются позже, пояснили в ведомстве.

В этом году рекомендованный объем добычи тихоокеанских лососей установлен в пределах 331 989,5 тонн, что на 5,4% меньше прогноза 2014 года. Возможный вылов горбуши прогнозируется в объеме 145,8 тысячи тонн, кеты — 126 тысяч тонн, нерки — 49,9 тысячи тонн, кижуча — 9,16 тысячи тонн, симы — 66 тонн, чавычи — 919,5 тонн.

Читайте также: На Камчатке сложилась катастрофическая ситуация с браконьерством рыбы

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке большая рыбалка стартовала на восточном побережье 1 июня. На полуострове до осени рыбакам разрешено добыть 154 тысячи тонн рыбы. При этом путина на полуострове проходит с некоторыми ограничениями. В частности, в этом году введен проходной день — понедельник — на морских участках западного побережья Камчатки. Это означает, что в этот день запрещен любой вид промысла. Ввиду малой численности горбуши, ранней нерки и кеты также предполагается особый режим на нерестовых реках Большая, Воровская, Опала.

При этом на западе Камчатки проблемы с чавычей. Там этот вид лосося находится на спаде. Поэтому было принято решение не открывать там промышленную и традиционную рыбалку. Разрешен любительский и спортивный вылов.

В период лососёвой путины 2015 года камчатские рыбаки выловили более 190 тысяч тонн, что на 60 тысяч тонн больше по сравнению с результатами аналогичной путины 2014 года.