Жертвами наводнений на юге Китая стали 13 человек
Пекин, 16 июня, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Непрекращающиеся проливные дожди в южных провинциях Китая привели к новым жертвам среди местного населения. За прошедшие сутки количество жертв наводнений увеличилось сразу на 13 человек, еще 13 граждан КНР пропали без вести.
Власти провинции Гуйчжоу сообщают о резком увеличении уровня воды. Улицы ряда населенных пунктов провинции превратились в бурные реки. 15 июня в уезде Цзиньпин утонули 5 человек, пишет «Синьхуа».
Катастрофическая ситуация наблюдается в провинции Цзянси, власти которой массово эвакуируют местное население в безопасные районы. В провинции Хунань и Гуанси-Чжуанском автономном районе разрушено около 1 тыс. домов, люди, чьи дома были смыты или разрушены, временно проживают в зданиях школ и гостиниц. Массовый сход оползней привел к гибели 6 граждан КНР.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, с конца мая количество осадков, характерное для сезона дождей на юге КНР, увеличилось на 18%. По состоянию на 8 июня, провинциальные власти сообщают о 83 жертвах наводнений, еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Прямые экономические потери достигли отметки 14,4 млрд юаней ($2,2 млрд).