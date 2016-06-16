Пекин, 16 июня, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Непрекращающиеся проливные дожди в южных провинциях Китая привели к новым жертвам среди местного населения. За прошедшие сутки количество жертв наводнений увеличилось сразу на 13 человек, еще 13 граждан КНР пропали без вести.

today.kz Наводнение на юге Китая

Власти провинции Гуйчжоу сообщают о резком увеличении уровня воды. Улицы ряда населенных пунктов провинции превратились в бурные реки. 15 июня в уезде Цзиньпин утонули 5 человек, пишет «Синьхуа».

Катастрофическая ситуация наблюдается в провинции Цзянси, власти которой массово эвакуируют местное население в безопасные районы. В провинции Хунань и Гуанси-Чжуанском автономном районе разрушено около 1 тыс. домов, люди, чьи дома были смыты или разрушены, временно проживают в зданиях школ и гостиниц. Массовый сход оползней привел к гибели 6 граждан КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с конца мая количество осадков, характерное для сезона дождей на юге КНР, увеличилось на 18%. По состоянию на 8 июня, провинциальные власти сообщают о 83 жертвах наводнений, еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Прямые экономические потери достигли отметки 14,4 млрд юаней ($2,2 млрд).