Якутск, 16 июня, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Департамент по лесным отношениям Якутии отклонил 12 из 26-ти заявок на бесплатное получение гектаров в лесном фонде Нерюнгринского района республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, часть заявок была получена на земли, которые по разным причинам раздаче не подлежат.

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26 человек претендовали на земли площадью 22,2 гектара, но на рассмотрении находится только 7 заявок. Ещё 4 заявки были аннулированы, 3 перенаправлены в другие уполномоченные органы, 12 отклонены по причине: 7 участков были запрошены в защитных лесах, 2 — в других районах республики, 2 заявки поступили с отсутствием адреса регистрации места жительства и 1 — от жителя другого региона России.

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Всего в Нерюнгринском районе в свободном доступе около 10 миллионов гектаров лесного фонда, из них более 1 миллиона гектаров составляют сенокосы, пашни. Как отмечают в департаменте по лесным отношениям Якутии, такие земли можно использовать для заготовки древесины, ведения сельского хозяйства, осуществления рекреационной деятельности и так далее на основании проекта освоения лесов. Также лесные гектары могут пригодится для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, огородничества, осуществления крестьянского хозяйства при условии перевода земельного участка в земли иных категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, пока получить гектары могут только жители Якутии, и только в Нерюнгринском районе республики. Остальные муниципалитеты региона будут доступны к распределению земель с октября текущего года. До 1 февраля 2017 года право оформить «дальневосточный гектар» предоставляется жителям республики, затем — жителям и других регионов России.

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Во время визита во Владивосток полномочный представитель президента Юрий Трутнев отметил, что процесс по оформление земли оказался сложным. Основные вопросы касаются работы федеральной информационной системы. «Дальневосточный гектар — это совсем новый закон и достаточно сложный, когда начинаешь погружаться в процесс. Сейчас в нем достаточно много шероховатостей, именно поэтому он реализуется в пилотном режиме», — подчеркнул полпред.