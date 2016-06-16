Вашингтон, 16 июня, 2016, 03:27 — ИА Регнум. Власти США в 2016 году выделят Украине $220 млн на проведение экономических, политических и энергетических реформ, сообщает пресс-служба Белого дома по итогам встречи в Вашингтоне вице-президента США Джозефа Байдена с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги для Украины

По мнению Вашингтона, финансовая помощь поможет ускорить проведение таможенной реформы и реформы судебной системы (в том числе, в рамках борьбы с коррупцией). Кроме того, выделение средств поддержит «усилия Украины по укреплению демократических институтов и правопорядка».

Средства будут выделены в рамках программы помощи, реализуемой с 2014 года властями США, предусматривающей выделение $1,3 млрд на продвижение реформ на Украине.

Белый дом уточняет, что помимо этой программы Украина получит еще $62,5 млн — их выделение одобрила 9 июня государственная Корпорация по частным капиталовложениям за границей (OPIC). Средства будут переданы двум фондам и вложены в украинское сельское хозяйство, здравоохранение, производство потребительских товаров и жилищный сектор.