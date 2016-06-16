Хабаровск, 16 июня, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Жители микрорайона Таёжный в Комсомольске-на-Амуре стали заложниками бюрократической системы. Большинство многоквартирных домов в бывшем военном городке сегодня всё ещё числится на балансе Минобороны, что лишает Хабаровский край средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Однако необходимость срочного капремонта очевидна, да и сумма уже просчитана — свыше 92 млн рублей. К разрешению ситуации подключился депутат Госдумы РФ от Хабаровского края, генерал армии, член ОНФ Михаил Моисеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как отмечают сами жители Таёжного, их многоквартирным домам требуется капремонт кровель, межпанельных швов, систем центрального отопления, электроснабжения и так далее. В апреле 2016 года экспертиза оценила стоимость ремонтно-восстановительных работ более чем в 92 млн рублей.

При этом провести открытый аукцион и выбрать иную управляющую компанию (прим. ред., — сегодня это подконтрольная Минобороны ООО «Главное управление жилищным фондом») возможным не представляется, поскольку на баланс администрации Комсомольска-на-Амуре передано всего 370 квартир из 934.

Волокита с передачей домов в муниципальную собственность лишает Хабаровский край сред Фонда содействия реформированию ЖКХ. С одной стоны, дома микрорайона Таёжный включены в региональную программу капремонта, а с другой стороны, объекты числятся на балансе Минобороны, а военные уже давно не финансируют жилой фонд.

По мнению члена местного штаба ОНФ Сергея Мазунина, сегодня есть два пути выхода из сложившейся ситуации. Первый — нынешний собственник решит провести капремонт и начнёт перечислять деньги региональному оператору. Второй — жилой фонд бывшего военного городка передаётся на баланс муниципалитета, что будет и оперативней, и эффективней.

«В любом случае, важно обеспечить нормальные условия жизни для граждан, которые стали заложниками ситуации», — прокомментировал эксперт.

К решению проблемы подключился депутат Госдумы РФ Михаил Моисеев. Он направил в Минобороны РФ обращение с просьбой повлиять на процесс передачи домов в микрорайоне Таёжный на баланс муниципалитета.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному Собранию РФ заявил, что городская и социальная инфраструктура Комсомольска-на-Амуре находятся в запущенном состоянии. Глава государства подчеркнул, что город Юности должен стать ещё одним динамичным центром Дальнего Востока. В рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева утверждена специальная рабочая группа.