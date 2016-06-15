Париж, 16 июня, 2016, 02:12 — ИА Регнум. Второй тур Евро-2016 начался матчем в Группе B, в котором сборная России сыграла против сборной Словакии, и двумя матчами в Группе A.

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[[[flag-ru]]] Сборная России — [[[flag-sk]]] Сборная Словакии 1:2 (0:2)

Сборная России — Сборная Словакии (0:2) [[[flag-ro]]] Сборная Румынии — [[[flag-ch]]] Сборная Швейцарии 1:1 (1:0)

Сборная Румынии — Сборная Швейцарии (1:0) [[[flag-fr]]] Сборная Франции — [[[flag-al]]] Сборная Албании 2:0 (0:0)

Второй свой матч на Евро сборная России провела хуже первого, хотя играла в более атакующий футбол. Конечно, сборная Словакии уступает сборной Англии, или, точнее сказать, в большей степени соответствует по своему уровню сборной России, но игра со словаками россиянам явно не удалась. Атаки их заканчивались в лучшем случае опасными, но неточными ударами, а словаеи, в свою очередь, дважды поразили ворота россиян в похожих ситуациях. Сначала на 32-й минуте Марек Гамшик из центрального круга сделал длинную передачу на правый край свободному Владимиру Вайсу, который как-то очень легко обыграл на замахе сразу двух российских защитников и отправил мяч в дальний угол мимо бессильного в данном случае Акинфеева, а на 45-й минуте после розыгрыша углового Гамшик получил мяч на краю штрафной, в которой собралось больше половины российской сборной, коротким движением подыграл себе мяч и отправил его в дальний верхний угол по такой траектории, что достать его вратарю было невозможно.

Казалось бы, во втором тайме сборная России должна была что-то серьёзно изменить в игре, но атаки россиян стали лишь немного настойчивее. Только после того, как на 80-й минуте минуте Олег Шатов дал точную передачу от лицевой линии в центр штрафной, а свободный Денис Глушаков головой отправил мяч в угол ворот, россияне показали, как они умеют энергично и настойчиво атаковать. Но результатов все эти атаки не принесли. Сборная России проиграла сборной Словакии, и по этому матчу можно сказать, что победу одержала та команда, в составе которой есть игрок европейского уровня (Марек Гамшик), а проиграла та у которой таких игроков нет, а командная игра пока не очень получается. Последний матч в группе, со сборной Уэльса, будет для российской сборной решающим, и его обязательно надо выигрывать.

В матче сборных Румынии и Швейцарии команды разошлись миром, забив каждая по одному мячу. Румыния забила свой мяч в начале первого тайма с пенальти, который реализовал тот же Богдан Станку, который забил в матче открытия французам. Получается, что имея неплохую атакующую игру, забивают румыны пока только с пенальти.

Швейцария забила в начале второго после розыгрыша углового и сброса, а скорее случайного отскока, под удар метров с десяти. Адмир Мехмеди вколотил мяч в сетку ворот рекордным по силе ударом. Матч завершился вничью 1:1, и теперь перед румынами стоит задача обыграть в последнем туре албанцев.

В свою очередь сборная Албании вслед за совершенно невыразительным матчем против швейцарцев провела отличный матч с французами, и уж первый тайм они явно сыграли на равных с одним из фаворитов чемпионата. Однако и в этом матче французы решили всё в самом конце, на 90-й и на 5-й добавленной минутах. Сначала Антуан Грьезманн забил головой из центра штрафной, а затем опять, как и в матче открытия, отличился Димитри Пайе, завершивший быструю контратаку в последнюю секунду добавленного времени. Сборная Франции уже в плей-офф, будет первой в группе, если не проиграет швейцарцам в последнем матче. Швейцарцы же в случае ничьей будут вторыми.

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