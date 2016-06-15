Оттава, 16 июня, 2016, 02:09 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 15 июня опубликовало отчет, согласно которому в большинстве допинг-проб российских спортсменов, показавших положительный результат, был обнаружен мельдоний. Это вещество было обнаружено в 49 из 52 положительных проб.

golosarmenii.am Мельдоний

Всего с 15 февраля по 29 мая 2016 года Британское антидопинговое агентство (UKAD) провело 455 допинг-тестов российских спортсменов. Помимо мельдония, в двух пробах были обнаружены станозол и нандролон, еще одна проба содержала следы мельдония и туаминогептана.

Напомним, 13 апреля WADA озвучило допустимую концентрацию мельдония до 1 микрограмма в допинг-пробе спортсмена. При этом сама проба должна быть взята до 1 марта 2016 года, тогда случаи могут быть приравнены к. применению препарата до 1 января 2016 года — даты запрета мельдония.

По данным WADA, всего мельдоний был обнаружен в допинг-пробах 175 спортсменов. В частности, этот препарат, разработанный в СССР, употребляли сотни российских спортсменов. Тест на мельдоний в 2016 году не прошли теннисистка Мария Шарапова, биатлонист Эдуард Латыпов, фигуристка Екатерина Боброва, шорт-трекисты Семен Елистратов и Екатерина Константинова и другие спортсмены.

17 июня в Вене 27 членов Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) будут решать о сохраняющемся с 13 ноября отстранении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за обвинений в систематическом использовании допинга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство WADA приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. Именно тогда начал разгораться крупный допинговый скандал в легкой атлетике РФ, который привел к запрету российским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.