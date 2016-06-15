Владикавказ, 16 июня, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Автомобильное движение по Транскавказской магистрали закрыто с 22:20 мск 15 июня до особого распоряжения из-за камнепада, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

radiotnn.com Камнепад

Камнепад сошел на 69-м километре автомагистрали, связывающей Северную и Южную Осетии. Движение закрыто в обе стороны от Бурона до северного портала Рокского тоннеля.

Уточняется, что в результате камнепада пострадавших нет. Транскавказская автомагистраль, протяженностью 164 км., большей частью проходит по высокогорью.