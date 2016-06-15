Москва, 16 июня, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Заявления о необходимости дисквалифицировать Россию с каких-либо турниров или лишить Россию права проведения турниров нужно приравнять к внешнему экстремизму. Об этом 16 июня заявил российский дзюдоист, депутат Госдумы Дмитрий Носов (ЛДПР).

1tv.ru Дмитрий Носов — российский дзюдоист, депутат Госдумы (ЛДПР)

«Почему мы постоянно позволяем кому-то вводить санкции в адрес нашей страны? Мы слышим слова о дисквалификации России, лишения права на проведение чемпионатов. Я давно предлагаю приравнять это к внешнему экстремизму. Когда какой-то член [иностранного ] парламента предлагает ввести санкции в отношении нашей страны — мы это глотаем», — сказал Носов в эфире «Первого канала».

По его словам, в случае соответствующих предложений в отношении их автора нужно начать разбирательство: «Я предлагаю сделать такие законы, что как только человек предлагает что-то такое, то на территории РФ такие люди должны преследоваться».

Напомним, в Совфеде не исключили провокаций российских болельщиков во Франции со стороны правоохранительных органов.

«Не исключаю, что российских болельщиков во Франции будут сознательно провоцировать на какие-то противоправные действия», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Не удивлюсь, если в этом будут задействованы и правоохранительные органы», — сказал сенатор.