Москва, 16 июня, 2016, 01:31 — ИА Регнум. В аэропорту «Шереметьево» сотрудники полиции сняли с рейса пассажира, вылетавшего в Тунис, сообщают «Вести».

megabook.ru Охрана полётов на транспорте

37-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, начал вести себя неадекватно после посадки в самолет. В частности, он оскорблял членов экипажа. На замечания мужчина не реагировал.

Командир судна принял решение отказать ему в перелете и вызвал сотрудников полиции. Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Самолет вылетел в пункт назначения без происшествий.