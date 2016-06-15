Москва, 16 июня, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Тема создания негативного образа русских довлеет в спорте. Об этом 16 июня заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

httpgeoteacher.ru Образ России рисуемый на западе

«На Западе активно формируется негативный образ русских. Именно поэтому английская пресса называет нас варварами. Есть ещё определённые страны, поддерживающие английские СМИ. Эта тема довлеет в спорте. Нужно выходить с предложениями о совершенствовании системы безопасности. Наш комитет в рамках подготовки ЧМ-2018 предложил покупать билеты по паспорту, внедрить системы видеофиксации по аналогии с аэропортам», — сказал Кондратьев в эфире «Первого канала».

По его словам, необходимо задать несколько вопросов: «Кто топтал наш флаг? Почему он не предан суду? Чем Британия лучше, чем все остальные страны?».

Напомним, из-за поведения российских фанатов сборная России условно дисквалифицирована до конца Евро-2016. Это значит, что в случае повторения того побоища, что произошло в Марселе, российские футболисты покинут турнир.

В Марселе российским болельщикам пришлось противостоять английским фанатам, которые всячески провоцировали и оскорбляли фанатов российских.