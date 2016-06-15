«Критика английской прессы связана с созданием образа «русского варвара»
Москва, 16 июня, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Тема создания негативного образа русских довлеет в спорте. Об этом 16 июня заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
«На Западе активно формируется негативный образ русских. Именно поэтому английская пресса называет нас варварами. Есть ещё определённые страны, поддерживающие английские СМИ. Эта тема довлеет в спорте. Нужно выходить с предложениями о совершенствовании системы безопасности. Наш комитет в рамках подготовки ЧМ-2018 предложил покупать билеты по паспорту, внедрить системы видеофиксации по аналогии с аэропортам», — сказал Кондратьев в эфире «Первого канала».
По его словам, необходимо задать несколько вопросов: «Кто топтал наш флаг? Почему он не предан суду? Чем Британия лучше, чем все остальные страны?».
Напомним, из-за поведения российских фанатов сборная России условно дисквалифицирована до конца Евро-2016. Это значит, что в случае повторения того побоища, что произошло в Марселе, российские футболисты покинут турнир.
В Марселе российским болельщикам пришлось противостоять английским фанатам, которые всячески провоцировали и оскорбляли фанатов российских.