Москва, 16 июня, 2016, 01:07 — ИА Регнум. История с обвинениями в адрес российских властей в причастности к беспорядкам во Франции должна иметь последствия в виде судебных исков. Об этом 16 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов («Единая Россия»).

ytimg.com Михаил Старшинов — первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей.

«Есть попытка обвинить российское руководство, она рассчитана на дегенератов. На мой взгляд, вся эта история должна иметь правовые последствия. Может, у нас кто-то озаботится статьями и подаст в суд? Надо изучить эти клеветнические комментарии информагентств», — сказал Старшинов в эфире «Первого канала».

По его словам, после присуждения штрафа Российскому футбольному союзу нужно «подать протест и попросить оценки о том, как соблюдали порядок, и так далее: «Я хожу на футбол и имею к нему небольшое отношение, но это провальный уровень подготовки. Нужно подавать иски, чтобы несли ответственность».

Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) на 150 000 евро и условно дисквалифицировал сборную России по футболу до конца чемпионата Eвропы-2016.

Отмечается, что столь суровое наказание для команды Леонида Слуцкого может последовать в случае повторения беспорядков (которые устроили фанаты), подобных тем, что были на стадионе в Марселе.