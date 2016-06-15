«Обвинения в беспорядках в адрес руководства РФ рассчитаны на дегенератов»
Москва, 16 июня, 2016, 01:07 — ИА Регнум. История с обвинениями в адрес российских властей в причастности к беспорядкам во Франции должна иметь последствия в виде судебных исков. Об этом 16 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов («Единая Россия»).
«Есть попытка обвинить российское руководство, она рассчитана на дегенератов. На мой взгляд, вся эта история должна иметь правовые последствия. Может, у нас кто-то озаботится статьями и подаст в суд? Надо изучить эти клеветнические комментарии информагентств», — сказал Старшинов в эфире «Первого канала».
По его словам, после присуждения штрафа Российскому футбольному союзу нужно «подать протест и попросить оценки о том, как соблюдали порядок, и так далее: «Я хожу на футбол и имею к нему небольшое отношение, но это провальный уровень подготовки. Нужно подавать иски, чтобы несли ответственность».
Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) на 150 000 евро и условно дисквалифицировал сборную России по футболу до конца чемпионата Eвропы-2016.
Отмечается, что столь суровое наказание для команды Леонида Слуцкого может последовать в случае повторения беспорядков (которые устроили фанаты), подобных тем, что были на стадионе в Марселе.