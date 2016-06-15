Вашингтон, 16 июня, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил в ходе регулярного брифинга, что глава Госдепа Джон Керри не угрожал России, когда говорил о том, что терпение Вашингтона по вопросу президента Сирии Башара Асада заканчивается.

AgnosticPreachersKid Дом Гарри Трумэна, штаб-квартира Государственного департамента США

Тонер подчеркнул, что Керри лишь «выразил свое расстройство» тем, что Москва не использует свое влияние так, как может, чтобы добиться «нужного эффекта». «Это вообще не была угроза», — сказал представитель Госдепартамента США.

Ранее Госсекретарь США Джон Керри в ходе своего визита в Осло (Норвегия) заявил, что России необходимо понять, что терпение США не бесконечно. «Это касается вопроса о том, будет Асад привлечен к ответственности или нет», — сказал Керри.

Вашингтон с 2011 года, когда начался конфликт в Сирии, требует отставки законного сирийского президента Башара Асада. По мнению властей США, только отставка Асада может дать ход политическому урегулированию. В действительности уход Асада откроет дорогу радикальному исламскому терроризму и уничтожит светскую Сирию.

Россия, в свою очередь, не раз заявляла, что судьбу Асада может решить только сирийский народ. Пока Асад остается президентом, сохраняется сирийская армия, которая является единственной реальной силой, противостоящей терроризму в Сирии.