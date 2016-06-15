Дамаск, 16 июня, 2016, 00:05 — ИА Регнум. В сирийском городе Алеппо с 00:01 16 июня на 48 часов вводится «режим тишины». Об этом сегодня, 15 июня, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

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Сообщается, что «режим тишины» вводится по инициативе российской стороны.

Также в бюллетене уточняется, что в районе поселка Дарайя провинции Дамаск соблюдается «режим тишины», нарушений не зафиксировано.

Напомним, в районе Алеппо в последние недели обстановка, крайне напряженная. Террористы хотят взять город под полный контроль и постоянно атакуют позиции сирийской армии и жилые кварталы. Свой боевой потенциал они восстанавливают на территориях, где базируются отряды так называемой вооруженной сирийской оппозиции.

Со стороны Турции террористам постоянно прибывают подкрепления и оружие.