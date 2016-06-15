Вашингтон, 16 июня, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Законодатели, поддерживающие обнародование 28-ми секретных страниц доклада Конгресса о терактах 11 сентября 2001 года, просят комитет Палаты Представителей по разведке рассекретить их, опубликовав в Congressional Record, передает Associated Press.

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Президент США Барак Обама пообещал опубликовать по крайней мере часть документов, в которых могут быть доказательства причастности Саудовской Аравии к угону лайнеров. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер должен был проверить конфиденциальные страницы. Решение об их разборе было принято летом 2014 г. Однако до сих пор американский истеблишмент держит в секрете часть документов, храня их в безопасном помещении подвала Капитолия — здания Конгресса США.

«Я прочитал эти страницы и могу сказать, что хотя их публикация не нанесет вред национальной безопасности, но их содержание имеет решающее значение для прогресса нашей внешней политики», — говорит республиканский конгрессмен Уолтер Джонс. «Именно поэтому я инициировал резолюцию, которая позволит Комитету Палаты представителей по разведке рассекретить эти 28 страниц. … Для американского народа как никогда важно узнать, что привело к трагическим атакам 11 сентября 2001 года, и я сам призываю моих коллег из Комитета Палаты представителей по разведке обнародовать эти страницы».

Проведенные до сих пор расследования конгрессменов и специальной «Комиссии 9/11» не нашли каких-либо доказательств поддержки правительства и представителей Саудовской Аравии организаторов атак на «башни-близнецы», где погибли 3000 человек. Однако американские законодатели и родственники жертв считают обоснованными продолжение расследований о возможной причастности саудовцев к терактам 11 сентября 2001 года в США.