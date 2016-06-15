Лилль, Франция, 15 июня, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Французская полиция задержала шестерых российских болельщиков в городе Лилль, где прошел матч Россия — Словакия, который российские футболисты проиграли со счетом 2:1. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает префектура французского департамента Нор.

lemde.fr Полиция в Лилле

Сообщается, что полиция задержала шестерых российских болельщиков, которые подозреваются в участии в беспорядках в Марселе.

Напомним, ранее французские правоохранители задержали 43 российских болельщиков в пригороде Канн, когда они следовали в Лилль. Их также проверяют на участие в беспорядках в Марселе.

Кроме того, сегодня в Лилле был госпитализирован российский гражданин. Мужчина снимал на видео, как английские фанаты орут песни и прыгают по припаркованным на улице машинам. Но болельщики на съемку отреагировали агрессивно и напали на российского гражданина, он получил травму головы.