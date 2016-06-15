Вена, 15 июня, 2016, 23:20 — ИА Регнум. За два дня до принятия решения о возможном исключении из Олимпиады в Рио-де-Жанейро спортсменов из России Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь предъявило серьезные обвинения, передает Die Welt.

xaax.ru Грязь

Согласно опубликованному отчету WADA, спортсмены и сотрудники спецслужбы России якобы мешали проведению допинг-контролей.

В пятницу, 17 июня в Вене 27 членов Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) будут решать о сохраняющемся с 13 ноября отстранении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за обвинений в систематическом использовании допинга.