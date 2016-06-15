Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 23:08 — ИА Регнум. В Стрельне проходит встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с бывшим президентом Франции Николя Саркози, который прибыл в Санкт-Петербург для участия в XX Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сегодня, 15 июня, пишут «Известия».

kremlin.ru Владимир Путин встретился с бывшим президентом Франции Николя Саркози

Сообщается, что Путин и Саркози ужинают в Константиновском дворце. Встреча носит сугубо неформальный характер. Политики обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке и другие международные проблемы.

Путин тепло встретил своего старого политического приятеля. «Воспользуюсь этой возможностью, чтобы поговорить по широкому кругу вопросов. Ты находишься сейчас в таком замечательном состоянии, что можешь говорить откровенно», — сказал российский лидер.

Напомним, Саркози проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду и ушел с поста президента в 2012 году. Саркози возглавил оппозиционную партию, которая с 2015 года называется «Республиканцы».

Политологи считают, что Саркози хочет побороться за пост президента Франции в 2017 году.