Москва, 16 июня, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Показы фантастического фильма «Матрица» открываются сегодня в Москве. В течение четырёх дней, с 16 по 19 июня фильм будет демонстрироваться в сети кинотеатров «Формула Кино», в оригинале с русскими субтитрами. Организует проект компания «Иноекино».

Матрица Постер

Цитата из кф «Матрица». реж Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Телефонная будка

Культовый фантастический боевик режиссёров Энди и Ларри Вачовски сегодня остаётся одним из самых влиятельных фильмов в жанре научной фантастики. Картина вышла на экраны в 1999 году и положила начало трилогии фильмов, множеству комиксов, компьютерных игр и аниме.

«Матрица» изображает будущее, в котором реальность, существующая для большинства людей, есть всего лишь иллюзия, созданная разумными машинами, чтобы подчинить себе человечество. В центре сюжета — некто Томас Андерсон, он же хакер Нео, который оказывается втянут в повстанческую борьбу людей против машин. Будучи избранным, Нео, сам того не подозревая, способен изменить расстановку сил в этом чужом и страшном мире.

Главную роль в картине блестяще исполнил Киану Ривз, хотя изначально сыграть Нео предлагалось другим актёрам. Среди претендентов были Леонардо ДиКаприо, Том Круз, Уилл Смит, который предпочел сняться в «Диком, диком Западе» 1999. Роль Морфеуса досталась Лоренсу Фишбёрну, а изначально была предложена Шону Коннери, который отказался из-за того, что ничего не понял в сценарии.

Впоследствии, чтобы избежать расклада «сценария, который никто не поймет», студия Warner Bros настаивала, чтобы в фильме обязательно присутствовали диалоги, объясняющие концепцию Матрицы. После выхода на экраны картина вызвала значительный резонанс в философских кругах, обсуждению её аллегорического смысла посвящены многочисленные статьи.

Корнями фильм уходит в эстетику киберпанка и компьютерных игр, представляя собой техно-притчу о реальности, иллюзии и свободе. «Матрица» впитала в себя мотивы миров Уильяма Гибсона и Масамунэ Сиро, фильмов с Брюсом Ли, философии Декарта, Бодрийара и дзен-буддизма. В картине можно усмотреть сцены из «Тёмного города», сюжетные ходы «Терминатора», «Алисы в Стране чудес» и других фильмов.