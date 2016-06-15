Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 00:21 — ИА Регнум. «Киргизия и Таджикистан не принесут экономических выгод ЕАЭС. Участие этих государств в союзе — вопрос безопасности. В рамках Евразийского экономического альянса укрепляется военное сотрудничество и продолжается поддержание более слабых экономик», — сказал доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского госуниверситета Руслан Шамгунов в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

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ИА REGNUM: Как оценивают эффективность Евразийского экономического союза страны, которые не входят в это интеграционное объединение?

Отношение прохладное, оценки разные. Узбекистан, наученный опытом прошлых интеграционных объединений, настроен не слишком позитивно. Ташкент уже несколько раз входил и выходил из различных союзов, поэтому в этот раз спешить не будет. Перспектива для Узбекистана появится в том случае, если ЕАЭС принесет результаты. Пока их нет.

Туркмения в среднесрочной перспективе ни в какие союзы с Россией не вступит. Особенно с учетом последних событий, связанных с Турцией и с Сирией, которые значительно охладили отношения Москвы и Ашхабада.

Таджикистан выражает желание войти в ЕАЭС. Весомый аргумент «за» — трудовая миграция, переводы денежных средств на родину, которые дают доход, составляющий, по разным оценкам, до 40% ВВП этой среднеазиатской страны. А без изменения существующей экономической модели зависимость от денежных переводов будет только расти.

В этой ситуации Душанбе будет торговаться и, естественно, захочет получить чуть больше, чем просто послабление по миграционной линии. Таджикистану нужно больше преференций, поэтому «выражать заинтересованность» местные власти будут постоянно. Их действия будут повторять действия Бишкека, который тоже перед вступлением думал, как бы не прогадать, и торговался до последнего.

Киргизия и Таджикистан для ЕАЭС — «чемоданы без ручки». Бросить жалко, а тащить тяжело.

ИА REGNUM: Что даст участие Таджикистана и Киргизии в Евразийском экономическом союзе остальным партнерам по объединению?

Ни одна из вышеперечисленных стран не принесет экономических выгод. Участие этих государств в союзе — это вопрос безопасности. В рамках ЕАЭС укрепляется военное сотрудничество и продолжается поддержание более слабых экономик.

Россия и Казахстан защищают свои границы от «пожаров». Если «веселая братия» под флагами религиозных фанатиков активизируется на территории Киргизии или Таджикистана, то в опасности окажутся их ближайшие соседи. Через дырявые границы экстремисты потоком хлынут на территорию Казахстана, а затем и России.

ИА REGNUM: Как изменится ситуация для Узбекистана, если Таджикистан вступит в Евразийский экономический союз?

По большому счету никак. Проблема с границами была и останется. Став членом ЕАЭС, Душанбе с помощью союзников укрепит свои границы. Ташкент ответит тем же самым. Ведь в данном случае дело не столько в границах, сколько в желании двух лидеров периодически гадить друг другу.

Кроме того, Ташкент позаботился о своей безопасности заранее — уже оградил себя всеми возможными способами и достаточно уверено себя чувствует в роли регионального лидера.

Нынешняя разница в развитии Таджикистана и Узбекистана такова, что если бы за спиной Душанбе никто не стоял, Ташкент давно бы вернул «исконно узбекскую землю», которая на карте отмечена как территория соседней страны.

Взаимоотношения между государствами в Средней Азии не самые лучшие. Бишкек, Ташкент и Душанбе любят устраивать проблемы друг другу. Эти игры — часть внутриэлитной борьбы и двусторонних отношений между государствами.

Кроме того, в регионе сильна историческая память. Народы помнят обиды, которые были лет 200 назад. Пока люди живут бок о бок — они будут дружить. Потому что этого соседа я знаю всю жизнь, и он хороший человек. А вот на соседней улице уже живут «нехорошие таджики» или «нехорошие узбеки».

Этот механизм сработал в Киргизии в июне 2010 года, когда на юге республики начались межэтнические столкновения. Тогда киргизы прятали у себя в домах соседей-узбеков и наоборот.

ИА REGNUM: Историки и технологи ищут объединяющий фактор, который станет фундаментом общей идеологии. Что объединяет республики Средней Азии?

Общая история. Прежний фактор — языковая общность — уже изживает себя. Сколько русскоязычных школ с момента развала СССР построено в Киргизии и Таджикистане? Не говоря уже о тех странах, которые не состоят и не думают вступать в Евразийский экономический союз.

Искать объединяющий фактор в экономической плоскости бесполезно. Его там нет. У наших государств слишком разные экономики. У России и в какой-то степени Казахстана более самодостаточные экономики. Кто-то будет по определению играть роль «старшего брата». Соответственно, они могут диктовать определенные условия «младшим братьям». Для Таджикистана и Киргизии эта роль уготована по определению.

В нынешних условиях объединяющим фактором станут общие интересы. Всем союзникам важна безопасность. Это один из основополагающих факторов экономического развития.

Наглядный пример — недавняя ситуация в городе Актюбинске (Актобе). Даже в такой динамично развивающейся стране как Казахстан начинаются волнения. Стоило появиться экономическим трудностям, как за ними последовали другие проблемы.

Второй объединяющий фактор — личности лидеров государств региона. Это обстоятельство тоже вносит свои коррективы, так как в странах Средней Азии и Казахстана наблюдается возрастная дилемма глав государств.

Грядут изменения в руководстве стран. Потому возникает вопрос — что будет дальше?

Политика, которую осуществляют государства-участники ЕАЭС — это политика их лидеров. При смене лидеров возможно резкое изменение курса. Это применительно даже к Казахстану.

Нынешняя Астана — активный сторонник интеграционных процессов. Очень хорошие начинания и совместные проекты сейчас держатся на воле нескольких людей. Лидер отдает распоряжение — его выполняют. Если такого лидера не будет — что дальше?

Кроме того, внутри Евразийского альянса существуют разногласия. Нурсултан Назарбаев недоволен тем, что российские товары потеснили на полках казахстанских производителей. Унаследует ли его преемник веру в интеграционную идею на фоне имеющихся проблем?

Еще одним стержнем для экономического союза может стать Китай. Пока между ЕАЭС и КНР нет зон свободной торговли — это сдерживает Пекин. Без этого ограничения влияние Поднебесной на экономику стран Средней Азии станет еще больше нынешнего. На сегодняшний день Китай для экономики региона значит больше, чем Россия.

У Узбекистана с КНР свои экономические отношения, которые тоже динамично развиваются. Киргизия и Таджикистан уже увязли по уши в этом взаимовыгодном сотрудничестве. Китаю не нужны конфликты, и он будет давить на тех и на других — чтобы стороны не сломали то, что Пекин уже построил.