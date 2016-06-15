Лилль, Франция, 15 июня, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий объяснил, как так получилось, что наши футболисты продули матч сборной Словакии. Свое мнение он объявил журналистам сегодня, 15 июня, сразу после поражения во французском Лилле.

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Оказывается, сперва не сработал план, выбранный на игру. Не удалось его реализовать. Из-за этого российская сборная стала проигрывать. «Мне пришлось перестраивать игру команды в середине поля. До пропущенного гола мы справлялись с вариантами розыгрыша словаков, но потеряли концентрацию и пропустили. Это серьезная ошибка», — пояснил Слуцкий.

Наставник уверяет, что вышедшие на замену футболисты усилили игру и у группы атаки было много голевых моментов. Но вот реализация хромала.

Слуцкий пытается храбриться и напоминает, что ещё ничего не потеряно. «Перед последним туром у каждой из команд есть шансы выйти из группы с любого места», — отметил тренер.

Также он отметил, что в матче с Уэльсом в стартовом составе сборной будут некоторые изменения.

Напомним, свой первый матч на Евро-2016 против Англии сборная России не проиграла, и он закончился со счетом 1:1. А вот второй матч против Словакии, который прошел сегодня в Лилле, российские футболисты проиграли со счетом 2:1.