Рязань, 15 июня, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Современный больничный корпус с офтальмологическим и пульмонологическим отделениями появится в Рязанской области. Об этом заявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню медицинского работника, 15 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

semashkorzn.ru Клиническая больница им. Н.А.Семашко

Губернатор сообщил, что уже в этом году строительство стационарного лечебного корпуса на 168 коек клинической больницы им. Н.А. Семашко, расположенной в Рязани, будет завершено.

«При поддержке федерального центра регион получит на эти цели 252,7 млн руб., из областного бюджета будет вложено 143,7 млн руб.», — сказал Олег Ковалев.

Он добавил, что в новом корпусе разместятся офтальмологическое, пульмонологическое, приемное отделения и консультативную поликлинику на 150 посещений. Новый корпус будет оснащен новейшим цифровым рентгеновским оборудованием, современной офтальмологической аппаратурой, позволяющей организовать работу службы на уровне лучших федеральных клиник.

Поздравляя лучших сотрудников медучреждений Рязанской области с профессиональным праздником, губернатор подчеркнул, что развитие здравоохранения является одним из важнейших направлений социальной политики региона.

«В течение нескольких лет последовательно увеличивается объем финансирования отрасли, в том числе привлекаются значительные средства из федерального бюджета. За счет этих средств повышается зарплата медработников, строятся новые объекты здравоохранения, укрепляется материально-техническая база лечебных учреждений, они оснащаются высокотехнологичным оборудованием, внедряются современные методы лечения, что выводит процесс оказания медицинской помощи на качественно новый уровень», — сказал Олег Ковалев.

Работа дает свои результаты — в регионе растет рождаемость, снижается смертность, заметно улучшились показатели здоровья населения по сердечно-сосудистым заболеваниям и туберкулезу. Ежегодно растет количество жителей Рязанской области, получающих высокотехнологичную медицинскую помощь.

Новый корпус — далеко не единственный проект, который планируется реализовать в регионе. Олег Ковалев отметил, что Рязанской области нужен новый лечебный корпус онкодиспансера и современный комплекс БСМП.

«Я уверен, что вместе, мы сможем добиться реализации этих проектов. И, таким образом, сделать еще один шаг на пути улучшения качества медпомощи в регионе», — подчеркнул Олег Ковалев.

За достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу глава региона вручил ведомственные и региональные награды лучшим работникам сферы здравоохранения Рязанской области.