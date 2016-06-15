Рязань, 15 июня, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Рязанская область получит дополнительно 255 млн рублей на сбалансированность бюджета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 15 июня, с инициативой о выделении федеральных средств на обеспечение сбалансированности регионального бюджета губернатор Рязанской области Олег Ковалев обратился к председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрею Макарову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поддержка бюджета

«Мы понимаем, что существует ряд проблем, связанных с изменениями в системе налогообложения, и Рязанской области необходимо компенсировать выпадающие доходы. Инициатива О.И. Ковалева нашла поддержку, и была включена в общий свод предложений «Единой России», — сообщил Андрей Макаров по итогам заседания трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям.

Он добавил, что на заседании принято решение о выделении Рязанской области 255 млн рублей на сбалансированность бюджета. «Регион сам будет решать, на какие цели, имеющие приоритетное значение для области, будут направлены эти средства», — отметил Андрей Макаров.

Как подчеркнул председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, Рязанской области также будет оказана поддержка в части замещения дорогих коммерческих кредитов бюджетными.

«Полученные от коммерческих структур займы предполагается заменить на бюджетные, для этого региону будет выделено 566 млн рублей в 2016 году и более 300 млн рублей — на погашение кредитов, срок выплаты которых назначен на 2017 год. Это позволит региону серьезно сэкономить, и направить высвободившиеся средства на решение важных социальных задач», — подчеркнул парламентарий. По его словам, планируется, что средства поступят в регион не позднее 1 июля 2016 года.