Ставрополь, 15 июня, 2016, 20:05 — ИА Регнум.



Mackarchenya.liza Бештаугорский заказник

В Ставропольском крае установлены границы Бештаугорского государственного заказника. Это поможет завершить массу судебных разбирательств, сохранить природу и развивать территорию. Об этом заявил 15 июня в Ставрополе министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов в рамках Первого открытого форума прокуратуры Ставропольского края, передает корреспондент ИА REGNUM. Он сказал, что ранее Бештаугорский заповедник не имел четких границ и описаний. Отсюда масса судебных разбирательств. На сегодня работа по установлению границ природоохранной зоны заповедника завершена. Получена правовая экспертиза. Результаты направлены в правительство региона. Этот вопрос планируется вынести на заседание правительства в скором времени.

«Установлены четкие границы основного массива и оттуда выделены памятники природы — Машук, Дубровка», — сказал Хлопянов.

Так, территория на Машуке оформлена в собственность края. Теперь на содержание территиии можно будет привлекать средства краевого бюджета. В тоже время муниципальные площадки и аллеи можно развивать секторно. В этом плане на вдминистрацией Пятигорска налажена работа.

Хлопянов также добавил, что на карте заповедника есть много «точек» — территорий, по которым еще идут судебные разбирательства. Эти территории будут присоединяться после окончания судов.

«Никакие участки, которые были заявлены ранее как природоохранные, никуда не уйдут», — сказал Хлопянов.

Всего регион намерен четко установить границы всех природоохранных территорий на Кавказских Минеральных Водах. Там их 41. Памятников природы — 33, добавил министр.

По данным Минприроды Ставрополья, Бештаугорский заказник образован 17 августа 2001 года. Он расположен на землях пяти муниципальных образований: Минераловодского и Предгорного районов, городов-курортов Пятигорск, Железноводск и города Лермонтов. Площадь земель лесного фонда Бештаугорского лесхоза в границах Минераловодского и Предгорного районов составляет более 4,3 тыс. га.