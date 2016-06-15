Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Руководство Санкт-Петербурга уже подписало постановление о присвоении мосту на юго-западе города имени Ахмата Кадырова. Об этом сегодня, 15 июня, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на источники.

Игорь Павловский ИА REGNUM Мост через Дудергофский канал

Сообщается, что официально о присвоении мосту имени Ахмата Кадырова будет объявлено завтра.

Напомним, история и присвоения мосту через Дудергофский канал имени президента Чечни Ахмата Кадырова (убит в 2004 году) вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге.

Некоторые жители города, а также ряд депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили против этой идеи. был организован сбор подписей против присвоения мосту имени Ахмата Кадырова.

Депутатам заксобрания города не удалось принять обращение к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой не называть мост в честь Ахмата Кадырова.