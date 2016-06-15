Москва, 15 июня, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Банкам предлагается запретить выдавать кредиты в валюте, если обязательства заемщика по таким кредитам обеспечены ипотекой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Валютная ипотека

Авторы законопроекта напоминают, что с 2014 года наметилась негативная тенденция роста просроченной задолженности, что вызвано изменившимся курсом рубля по отношению к иностранным валютам. «Если в январе 2014 года размер просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам составлял чуть более 14 млрд. рублей, то по состоянию на 1 марта 2016 года указанный показатель достиг 28,3 млрд рублей, а общий объем прав требований, приобретенных банками по ипотечным жилищным кредитам, достиг на указанную дату 35 млрд рублей. Для многих граждан, заключивших кредитные договоры в иностранной валюте, приобретенное жилое помещение является единственным, платежи по ипотеке значительно выросли, что ставит людей в тяжелейшую финансовую ситуацию», — отмечают инициаторы документа.

Законопроект также предусматривает мораторий на применение мер принудительного исполнения в отношении должников — граждан по исполнительным производствам об обращении взыскания на жилое помещение, выступающее в качестве обеспечения исполнения обязательств должника — гражданина по кредитному договору. Речь идет о случаях, когда кредитный договор был заключен в иностранной валюте. Мораторий предлагается ввести на срок до 1 января 2020 года при условии, что соответствующие исполнительные производства были возбуждены после 1 января 2015 года, то есть после возникновения негативных последствий роста курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю. Эта норма коснется физлиц, заключивших кредитные договоры не для осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что с момента вступления документа в силу все кредитные договоры по ипотеке, заключенные в валюте, подлежат переводу в российские рубли. Это касается договоров физлиц, заключенных не для предпринимательской деятельности, и в том случае, если речь идет о единственном пригодном для проживания жилом помещении.