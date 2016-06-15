Сыктывкар, 15 июня, 2016, 19:24 — ИА Регнум. В Коми региональное отделение партии «Патриоты России» провело внеочередную конференцию, на которой делегаты проголосовали за кандидатуру председателя регионального отделения Андрея Пяткова на пост главы Коми.

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Отметим, что эта партия в Коми впервые выдвигает своего кандидата на столь высокий пост.

Известно, что Андрей Пятков родился в 1969 году в селе Зеленец Сыктывдинского района. Образование среднее. До армии работал трактористом. С 1992 по 1996 годы — старший автоинспектор ГИБДД Сыктывдинского района. С 2006 по 2007 годы — начальник автоколонны ОАО «Спецнефтетранс». С 2010 по 2011 годы — генеральный директор ООО «Шоколад». В 2011 году вступил в партию «Патриоты России». С октября 2014 года — председатель регионального отделения партии в Коми.

Отметим, что ранее своего кандидата на пост главы Коми выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Им стал врио руководителя региона Сергей Гапликов. О выдвижении других кандидатов пока информации нет.

Напомним, 18 сентября, в один день с выборами депутатов Государственной Думы России, в Коми состоятся также досрочные выборы главы региона. Бывший руководитель Республики Вячеслав Гайзер сейчас находит под арестом, он обвиняется в отмывании денежных средств и организации преступной группировки. Вместе с ним был арестован ряд высокопоставленных чиновников в Коми. С 30 сентября 2015 года на должность врио главы Коми был назначен Сергей Гапликов.