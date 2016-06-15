Осло, 15 июня, 2016, 19:13 — ИА Регнум. США следуют своим обязательствам по отмене санкций с Ирана после подписания ядерного договора и намерены внести ясность относительно того, какие сделки допустимы для американцев с иранцами. Об этом со ссылкой на госсекретаря США Джона Керри сообщает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Керри

После встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Осло Керри отметил, что администрация Барака Обамы придерживается «духа и буквы» соглашения и специально уведомила американские фирмы о том, что им позволяется делать.

«Мы сняли санкции, мы сказали, что отменим и мы полностью сдержали слово», — сказал Керри. Госсекретарь заметил, что он лично «занимался банками и предприятиями», которые после долгих лет санкций с неохотой взаимодействуют с Ираном, не зная, «что им можно, а что нет».

Керри сообщил журналистам, что он неоднократно объяснял иранцам, что существуют ограничения для ведения бизнеса между США и Ираном.

«Я думаю, что есть места, где Соединенные Штаты могли бы вселить уверенность в том, где есть сомнения», — сказал Керри.

Ранее официальный Тегеран критиковал Вашингтон за то, что он не соблюдает подписанное в Вене 14 июля соглашение Ирана и «шестерки» международных посредников. Сохраняющиеся ограничения препятствуют выходу американских ТНК на иранский рынок.