Чебоксары, 15 июня, 2016, 19:10 — ИА Регнум. В Чувашии последние годы с постоянным упорством ходят слухи о досрочной отставке главы региона Михаила Игнатьева. Как правило, они возникают с новой силой при очередном коррупционном деле в отношении соратников первого лица или людей из ближнего окружения. Но на этот раз масла в огонь добавил законопроект о льготах для главы Чувашии, согласно которому конкретизируется перечень оснований для получения социальных гарантий после отставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 8 июня законопроект без обсуждения и в считанные минуты был поддержан на заседании Кабинета министров республики, 16 июня его предстоит обсудить депутатам Госсовета.

ИА REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев

Изменения планируется внести в законы «О главе Чувашской Республики» и «О президенте Чувашской Республики». В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в связи с принятием федерального закона от 30 декабря 2015 года № 446-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Согласно проекту документа, у первого лица республики уточняются основания для получения правовых, социальных и иных гарантий. Он будет пользоваться предусмотренными законами льготами при достижении пенсионного возраста или при потере трудоспособности в период работы высшим должностным лицом Чувашии. Гарантии сохраняются и при досрочной отставке.

«Правовые, социальные и иные гарантии предоставляются в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) главе Чувашской Республики, достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность в период осуществления им полномочий главы Чувашской Республики», — говорится в пояснительной записке.

Является ли данный шаг простым соблюдением юридических процедур в соответствии с федеральным законодательством или, действительно, слухи о досрочной отставке не беспочвенны, покажет время. Пока же напомним, какие льготы предполагаются бывшим руководителям региона. При сложении полномочий он получает гарантии по выплате ежемесячного денежного содержания: в размере 55% при исполнении своих полномочий от одного года до трёх лет, свыше трёх лет — 75%. Напомним, в 2015 году глава Чувашии Михаил Игнатьев заработал около 3,488 млн рублей. Также за счёт средств регионального бюджета страхуется здоровье и жизнь (на сумму, равную годовому денежному вознаграждению главы республики), для бывшего руководителя и его семьи сохраняется право на медицинское, транспортное, почтовое и телефонное обслуживание, а также на охрану в местах постоянного или временного пребывания на территории Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2010 году в Чувашии пошли по пути экономии — урезали гарантии первым лицам в отставке. Тогда депутаты посчитали, что бывшие руководители (на тот момент под действие закона подпадал только экс-президент Николай Федоров, ныне — вице-спикер Совета Федерации) могут пользоваться транспортом, всеми видами связи и при необходимости охраной только на территории Чувашской Республики. Это решение было принято спустя три месяца после вступления в должность главы Чувашии Михаила Игнатьева. В январе 2011 года правительство Чувашии определились с лимитом транспортных и телефонных расходов для бывшего руководителя.

Читайте также: Правительство Чувашии определило, сколько может ездить и говорить бывший президент

А также: Чувашские депутаты урезали гарантии бывшему президенту

Напомним также, что в 2003 году, к 10-летию института президентства в Чувашии, местные парламентарии решили присвоить главе республики Николаю Федорову звание «Почетного гражданина Чувашской Республики» и предоставить в дар квартиру. Это решение было принято на последней в 2003 году сессии Госсовета подавляющим большинством голосов: 52 депутата проголосовало «за», четверо были «против».

Читайте также: Николай Федоров станет Почетным гражданином Чувашии и будет жить в собственной квартире

Михаил Игнатьев был утверждён в должности президента республики парламентом в 2010 году по предложению президента России Дмитрия Медведева. В 2015 году избрался на второй срок на прямых выборах.