Село Онгудай, Алтай, 16 июня, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В последние годы все больше туристов на Алтае интересуются так называемыми «пáнтовыми ваннами». Считается, что после принятия таких ванн организм омолаживается, а всякие неприятные болячки хотя бы на время оставляют человека. Пациенты утверждают, что у них повышается жизненный тонус, появляется желание «свернуть горы», а хорошее настроение не покидает несколько дней или даже недель.

Александр Тырышкин Варка пантов. Пахучий «бульон», который получается после такой процедуры, используют для оздоровительных пантовых ванн

Кроме того, большой популярностью пользуется пантовая настойка, которую готовят из свежей крови марала, содержащихся в его молодых, относительно мягких и неокостенелых спиленных рогах. Эту настойку называют «эликсиром омоложения», «эликсиром мужской силы», «эликсиром жизни» и так далее — у кого, в общем, что болит… Как бы то ни было, настойка и вправду полезна для здоровья — ее применение усиливает иммунитет, снижает утомляемость, помогает избавиться от стресса, и в целом омолаживает организм. Кроме того, в ходу всевозможные вытяжки, экстракты из пантов.

Надо отметить также, что с экономической точки зрения основную выгоду пантовые хозяйства получают не на внутреннем рынке, а при экспорте продукции в Корею. Например, в Республике Алтай в прошлом году в Корею экспортировали такой продукции на 13,9 млн долларов — это почти половина от общего объема внешней торговли Горного Алтая.

Заготовка сырья для пантовых ванн и настоек — трудоемкий и в некоторым смысле драматичный процесс. С ним мы и предлагаем ознакомиться читателям ИА REGNUM в фоторепортаже Александра Тырышкина.

Александр Тырышкин Марал алтае-саянской породы

Маралов разводят в Горном Алтае уже многие десятки лет, число мараловодческих и оленеводческих ферм разных форм собственности в регионе доходит до сотни. В этих хозяйствах сосредоточено более половины всего пантового поголовья России, это самые крупные стада в России. Одно из хозяйств — племенной завод «Теньгинский», расположенный в Онгудайском районе Республики Алтай. За хозяйством закреплено свыше 26,8 тыс. га земли, здесь работают около 170 человек. Поголовье маралов — свыше 3 тыс. голов, которых содержат в полудиких условиях.

Александр Тырышкин Мясо маралов можно употреблять в пищу, и оно очень вкусное, но основную ценность имеют их молодые, еще толком не окостеневшие и полные крови рога

Процесс обработки неокостеневших рогов марала очень длительный и трудоемкий. Резка проходит раз в год, с конца мая до начала июля, когда рога маралов уже достаточного размера, но еще не окостенели.

Александр Тырышкин Отбившиеся от стада

Животных пригоняют с огороженных пастбищ, затем по одному через коридор загоняют в специальный станок, закрепляют голову и за две-три секунды электропилой спиливают рога.

Александр Тырышкин ... и начинают электропилой спиливать рога

Затем «прижигают» рану специальной смесью, чтобы остановить кровь.

Александр Тырышкин После спиливания рану обрабатывают специальной смесью

Процедура срезки пантов воспринимается неоднозначно, однако специалисты отмечают, что олени в любом случае должны сбросить рога, и срезка даже идет им на пользу.

Александр Тырышкин Взвешивание рогов

После срезки панты взвешивают, а затем дают им «остыть». Только что спиленный рог действительно теплый — за счет находящейся в нем крови. Затем рога укладывают горизонтально и через некоторое время начинают варить в большом котле.

Александр Тырышкин На срезе пантов выступает свежая кровь

Александр Тырышкин Подготовка пантов к варке

Варят в несколько приемов — погружая рога в воду на несколько минут, потом вынимают, потом снова опускают и так около 20 минут. Рога погружают в воду ровно на определенный промежуток времени, держат на воздухе их тоже с точностью до секунды. И, кстати, именно в полученном в итоге варки бульоне люди и принимают в последствие пантовые ванны.

Александр Тырышкин Варка пантов

После варки панты несут в «жаровую». Это жаркое помещение похожее на сауну, где рога развешивают гроздьями под потолком и иссушают при очень высокой температуре — начинают с 80−90 градусов Цельсия в зависимости от размера. Жарка также проходит в несколько этапов. Так из рогов «выгоняют» влагу, и в процессе консервации рог теряет около 65% первоначального веса.

Александр Тырышкин Практические готовые к продаже панты развешивают в специальном хранилище

Далее сырье перерабатывают, из консервированных рогов делают спиртовые вытяжки, различные биодобавки и многое другое. Производство практически безотходное, пригождается даже вода, в которой варят рога — именно из нее состоят те самые знаменитые целебные пантовые ванны, принять которые на Алтай едут люди со всей страны и из-за границы.

Александр Тырышкин Панты марала

Через один маральник, при каждом из которых есть специальное помещение для принятия ванн, за сезон проходит более сотни посетителей. Польза этих ванн с научной точки зрения не совсем доказана, но сами люди говорят об исключительно положительном эффекте на организм. Это же касается и пантовой продукции, которая пользуется огромным спросом не только в России. Большая часть консервированных пантов уходит на экспорт в Южную Корею, откуда и пошла культура их потребления.

Александр Тырышкин Директор СПК «Племсовхоз Теньгинский» Владимир Шадрин и бригадир Николай Головин с рогами-рекордсменами

Кстати сказать, в этом году в «Теньгинском» срезали рекордные по весу панты. Десятилетний рогач (это для благородных оленей уже скорее пожилой возраст) носил на голове панты весом 23,8 кг при том, что средний вес рогов с головы — 10−12 кг. По словам директора хозяйства Владимира Шадрина, нынешний показатель — рекорд для всей алтае-саянской породы. Раньше максимум составлял 21 кг.