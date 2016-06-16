Фоторепортаж: Как в горах Алтая заготавливают сырье для «эликсира жизни»
Село Онгудай, Алтай, 16 июня, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В последние годы все больше туристов на Алтае интересуются так называемыми «пáнтовыми ваннами». Считается, что после принятия таких ванн организм омолаживается, а всякие неприятные болячки хотя бы на время оставляют человека. Пациенты утверждают, что у них повышается жизненный тонус, появляется желание «свернуть горы», а хорошее настроение не покидает несколько дней или даже недель.
Кроме того, большой популярностью пользуется пантовая настойка, которую готовят из свежей крови марала, содержащихся в его молодых, относительно мягких и неокостенелых спиленных рогах. Эту настойку называют «эликсиром омоложения», «эликсиром мужской силы», «эликсиром жизни» и так далее — у кого, в общем, что болит… Как бы то ни было, настойка и вправду полезна для здоровья — ее применение усиливает иммунитет, снижает утомляемость, помогает избавиться от стресса, и в целом омолаживает организм. Кроме того, в ходу всевозможные вытяжки, экстракты из пантов.
Надо отметить также, что с экономической точки зрения основную выгоду пантовые хозяйства получают не на внутреннем рынке, а при экспорте продукции в Корею. Например, в Республике Алтай в прошлом году в Корею экспортировали такой продукции на 13,9 млн долларов — это почти половина от общего объема внешней торговли Горного Алтая.
Заготовка сырья для пантовых ванн и настоек — трудоемкий и в некоторым смысле драматичный процесс. С ним мы и предлагаем ознакомиться читателям ИА REGNUM в фоторепортаже Александра Тырышкина.
Маралов разводят в Горном Алтае уже многие десятки лет, число мараловодческих и оленеводческих ферм разных форм собственности в регионе доходит до сотни. В этих хозяйствах сосредоточено более половины всего пантового поголовья России, это самые крупные стада в России. Одно из хозяйств — племенной завод «Теньгинский», расположенный в Онгудайском районе Республики Алтай. За хозяйством закреплено свыше 26,8 тыс. га земли, здесь работают около 170 человек. Поголовье маралов — свыше 3 тыс. голов, которых содержат в полудиких условиях.
Процесс обработки неокостеневших рогов марала очень длительный и трудоемкий. Резка проходит раз в год, с конца мая до начала июля, когда рога маралов уже достаточного размера, но еще не окостенели.
Животных пригоняют с огороженных пастбищ, затем по одному через коридор загоняют в специальный станок, закрепляют голову и за две-три секунды электропилой спиливают рога.
Затем «прижигают» рану специальной смесью, чтобы остановить кровь.
Процедура срезки пантов воспринимается неоднозначно, однако специалисты отмечают, что олени в любом случае должны сбросить рога, и срезка даже идет им на пользу.
После срезки панты взвешивают, а затем дают им «остыть». Только что спиленный рог действительно теплый — за счет находящейся в нем крови. Затем рога укладывают горизонтально и через некоторое время начинают варить в большом котле.
Варят в несколько приемов — погружая рога в воду на несколько минут, потом вынимают, потом снова опускают и так около 20 минут. Рога погружают в воду ровно на определенный промежуток времени, держат на воздухе их тоже с точностью до секунды. И, кстати, именно в полученном в итоге варки бульоне люди и принимают в последствие пантовые ванны.
После варки панты несут в «жаровую». Это жаркое помещение похожее на сауну, где рога развешивают гроздьями под потолком и иссушают при очень высокой температуре — начинают с 80−90 градусов Цельсия в зависимости от размера. Жарка также проходит в несколько этапов. Так из рогов «выгоняют» влагу, и в процессе консервации рог теряет около 65% первоначального веса.
Далее сырье перерабатывают, из консервированных рогов делают спиртовые вытяжки, различные биодобавки и многое другое. Производство практически безотходное, пригождается даже вода, в которой варят рога — именно из нее состоят те самые знаменитые целебные пантовые ванны, принять которые на Алтай едут люди со всей страны и из-за границы.
Через один маральник, при каждом из которых есть специальное помещение для принятия ванн, за сезон проходит более сотни посетителей. Польза этих ванн с научной точки зрения не совсем доказана, но сами люди говорят об исключительно положительном эффекте на организм. Это же касается и пантовой продукции, которая пользуется огромным спросом не только в России. Большая часть консервированных пантов уходит на экспорт в Южную Корею, откуда и пошла культура их потребления.
Кстати сказать, в этом году в «Теньгинском» срезали рекордные по весу панты. Десятилетний рогач (это для благородных оленей уже скорее пожилой возраст) носил на голове панты весом 23,8 кг при том, что средний вес рогов с головы — 10−12 кг. По словам директора хозяйства Владимира Шадрина, нынешний показатель — рекорд для всей алтае-саянской породы. Раньше максимум составлял 21 кг.