Киев, 15 июня, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, на Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин. Как сообщает ИА REGNUM, самолет со вторым лицом после Папы Франциска приземлился в киевском аэропорту «Борисполь».

Фото со встречи кардинала из соцсетей

В состав делегации Ватикана также входит работник государственного секретариата Ватикана монсеньор Висвальдас. Ожидается, что Паролин пробудет на Украине до 20 июня и посетит Запорожье и Львов.

При этом в аэропорту почетных гостей встретили с хлебом-солью и почетным караулом. Поприветствовать кардинала прибыл экс-глава Греко-Католической церкви архиепископ Любомир Гузар, нынешний глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук, Апостольский нунций на Украине (посол Ватикана на Украине) архиепископ Клаудио Гуджеротти и другие.

Напомним, в апреле по инициативе папы Римского Франциска во всех католических церквях Европы для жителей Украины, пострадавших в результате войны в Донбассе, был проведен благотворительный сбор средств. Сумма собранных средств еще не объявлена.