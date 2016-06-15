Архангельск, 15 июня, 2016, 19:05 — ИА Регнум. В Архангельске под угрозой закрытия оказался уникальный музей авиации. Экспозиция музея насчитывает более 30 различных моделей самолетов и вертолетов советского периода. В музее можно не только познакомиться с историей авиации, но и побывать в качестве пилота самолета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор музея Николай Кононов.

vk.com/aviam29 Авиация музея

По его информации, музей не имеет государственного финансирования. Учредителями музея являются авиапредприятия региона, которые в последние годы практически никакой финансовой помощи музею не оказывали.

«Одна из причин закрытия музея — отсутствие финансирования. За год накопились долги за коммунальные услуги. Примерно 100 тысяч рублей. Никакого персонала у музея нет, заработную плату никто не получает. Он держится только на помощи волонтеров. Руковожу музеем уже пять лет. Попытка присоединиться к морскому музею, к сожалению, не увенчалась успехом. Мы неоднократно обращались в адрес губернатора области, приезжал к нам региональный министр культуры, но ситуация не изменилась. Безусловно, нас поддерживает аэропорт, например, за здание, где расположен музей, которое уже продано, мы не платим аренду. Взять под свое крыло эта структура нас не может, так как музей нерентабельный. Как музей может приносить деньги, для меня загадка. Насильно никого не заставишь приходить. Мы регулярно проводим экскурсии для школьников, но это не круглогодичное мероприятие. Музей действительно уникальный. В этом году отметил 35 лет. Подобных аналогов нет во всей стране», — сказал Николай Кононов.

Дальнейшая судьба музея решиться 29 июня 2016 года на собрании учредителей. Директор музея опасается, что если будет принято решение закрыть музей, его уникальные экспонаты будут распилены на металлолом. Стоимость одного распиленного самолета более 2 млн. рублей.

«По самым скромным подсчетам на стабильную работу музея ежегодно необходимо 1,5 млн. рублей. На самом деле это не такая уж и большая сумма», — добавил Николай Кононов.