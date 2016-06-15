Полицейские калужского Обнинска нашли сбежавшую из дома девочку
Калуга, 15 июня, 2016, 18:57 — ИА Регнум. К обнинским полицейским обратилась жительница города с просьбой помочь разыскать ее 14-летнюю летнюю дочь, которая не появлялась дома уже в течение трех дней, на связь с родными не выходила и на телефонные звонки не отвечала.
Как сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, оперативных сотрудников уголовного розыска нашли девочку.
Подросток находилась у своих друзей в Перемышльском районе Калужской области. Девочка охотно общалась в социальных сетях со своими знакомыми, однако предупредить мать о своем местонахождении не удосужилась.
После профилактической беседы с беглянкой сотрудники отдела по делам несовершеннолетних передали девочку матери.