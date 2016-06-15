Калуга, 15 июня, 2016, 18:57 — ИА Регнум. К обнинским полицейским обратилась жительница города с просьбой помочь разыскать ее 14-летнюю летнюю дочь, которая не появлялась дома уже в течение трех дней, на связь с родными не выходила и на телефонные звонки не отвечала.

xn----8sbejf1b9b0a3g.xn--p1a/ Девочка сбежала из дома и три дня не звонила матери

Как сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, оперативных сотрудников уголовного розыска нашли девочку.

Подросток находилась у своих друзей в Перемышльском районе Калужской области. Девочка охотно общалась в социальных сетях со своими знакомыми, однако предупредить мать о своем местонахождении не удосужилась.

После профилактической беседы с беглянкой сотрудники отдела по делам несовершеннолетних передали девочку матери.