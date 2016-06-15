Москва, 15 июня, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон, усиливающий ответственность арендаторов леса за нарушения в сфере лесовосстановления. В области охраны лесов от пожаров закон устанавливает дополнительные меры защиты, в том числе «лесопожарное зонирование, предусматривающее охрану лесов с использованием наземных, авиационных или космических средств», говорится в тексте документа. В сфере лесовосстановления законом уточняется состав документов, прилагаемых к отчету о воспроизводстве лесов, «в числе которых материалы дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото‑ и видеофиксации».

Иван Шишкин. Опушка леса (Еловый лес). 1890

При этом отчет об использовании лесов представляется арендаторами в органы государственной власти, органы местного самоуправления «в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг», говорится в тексте закона.

Документ значительно ужесточает ответственность арендаторов лесов за нарушения при проведении работ по лесовосстановлению. Штрафы для должностных лиц составят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц они увеличивается с нынешних 10 тыс. руб. до суммы в размере 200−300 тыс. руб.

Кроме того, документ предусматривает создание специального реестра недобросовестных арендаторов лесных участков, которым будет запрещено брать участки в аренду за нарушения, допущенные при проведении работ по восстановлению лесов.

По словам одного из авторов закона, руководителя Центра мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, документ станет «надежным заслоном на пути тех злодеев, которые, используя существующие правила, прописанные в Лесном кодексе, разграбляли леса». Парламентарий пояснил, что благодаря введению реестра недобросовестных лесопользователей арендаторы, которые не выполнили процедуры лесовосстановления, не смогут «перепархивать словно бабочки с одного участка на другой». Кроме этого, контроль за восстановлением лесов из космоса и размещение спутниковых снимков в интернете в публичном доступе не позволит недобросовестным арендатором говорить, что «лесовосстановление выполнено, но (леса) то ли бобры погрызли, то ли короеды спилили». После введения фотофиксации это будет невозможно, подчеркнул Гутенев.