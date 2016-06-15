Лилль, Франция, 15 июня, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Сборная России проиграла сборной Словакии со счетом 2:1 в матче группового этапа Чемпионата Европы текущего года. Игра прошла сегодня, 15 июня, на стадионе «Пьер Моруа» во французском городе Лилль.

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В начале игры российские футболисты вели активное наступление, но стали допускать грубейшие ошибки. В итоге словаки забили два мяча уже в пером тайме. На 32-й минует отличился Владимир Вайсс, а в конце первого тайма отрыв увеличил Марек Гамшик.

Сборная России смогла отыграть только один мяч и то на 80-й минуте. отличился Денис Глушаков.

Таким образом у сборной России перед заключительным туром группового этапа остается одно очко. Словакия заработала три очка, столько же у сборной Уэльса, которой завтра предстоит матч с Англией.

Последней тур группового этапа состоится 20 июня. Россия сыграет с Уэльсом.

В следующий этап Чемпионата Европы выйдут две сильнейшие сборные из каждой группы, а также ещё четыре лучших команды среди занявших третье место.